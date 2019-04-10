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Иванка Трамп показала забавные фото спящих сыновей
Дочь и советник президента США Дональда Трампа опубликовала в соцсети Instagram забавные фото своих сыновей. 37-летняя Иванка Трамп выложила фото, сделанный в детской, где ночуют ее сыновья Теодор и Джозеф. На одном снимке упавший с кровати Теодор спокойно спит на разложенных по полу подушках. «Возможно, нам нужно вернуть колыбель», подписала этот снимок Иванка.
На другой день она обнародовала новую фотографию спящих детей с подписью: «Братья поменялись кроватями». Больше Теодор с постели не скатывался. Хотя на всякий случай Иванка оставила между кроватями кучу подушек, чтобы смягчить его приземление.
У старшей дочери Трампа Иванки и ее мужа-бизнесмена Джареда Кушнера, поженившихся в 2009 году, трое детей. Помимо пятилетнего Джозефа и трехлетнего Теодора у супругов есть семилетняя дочь Арабелла, которая спит в собственной спальне.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что жена Трампа удивила «халатом» за 3570 долларов, а дочь — «отвратительными» зелеными штанами.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..