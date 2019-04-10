Мир

России не удалось "протянуть" в ПАСЕ резолюцию, меняющую механизм санкций

10 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию о поддержке доклада «Роль и миссия ПАСЕ: главные вызовы будущего». При этом из окончательного текста доклада были изъяты пункты, предусматривавшие возможность возврата в ПАСЕ российской делегации.

Доклад представлял делегат от Нидерландов Тини Кокс (фракция «Объединенные левые»). Доклад содержал предложения по выходу Совета Европы из институционального и финансового кризиса; причиной которого стал отказ России платить взносы в структуры Совета.

За резолюцию проголосовало 105 делегатов, 30 были против, 16 воздержались.

Европарламентариям предлагалось рассмотреть доклад Кокса с пунктом, предполагавшим лишить ПАСЕ права налагать санкции на национальные делегации. Таким образом стал бы возможен возврата делегации РФ к работе в ассамблее. После критики этой позиции депутат предложил создать альтернативный вариант введения санкций, при котором последнее слово при наказании страны, нарушающей принципы сосуществования европейских наций, должно принадлежать комитету министров Совета Европы. Право ПАСЕ самостоятельно вводить санкции оставлено без изменений.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев не исключил, что сохраненный 10 апреля санкционный режим в отношении РФ может быть дополнен новым, более сложным, чтобы его нельзя было обойти.

Напомним, украинские делегаты в ПАСЕ объясняли коллегам опасность «умиротворения» Путина по аналогии с Гитлером.

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