11 апреля 2019

Несколько дней назад едва ли не все крупнейшие европейские СМИ сообщили новость, которую сенсационной назвать трудно. Однако видеосюжеты о прибытии из Китая в зоопарк датской столицы двух бамбуковых медведей вызвал настоящий ажиотаж.

Удивляться тут, пожалуй, нечему. Люди так устали от постоянных сообщений о разного рода бедах и проблемах, что светлое пятнышко человеческой доброты и единения с миром редких животных сейчас уже способно вызвать даже больший интерес, чем очередные сообщения о забастовках, террористических актах или падении курсов ведущих валют. Кроме того, нужно понимать, что панды (а именно так чаще всего называют бамбуковых медведей, родиной которых издавна считается Китай) являются одним из древнейших и редчайших видов животных на Земле. Ещё совсем недавно они относились к вымирающим видам. Однако правительствам ряда стран удалось предпринятыми мерами остановить уничтожение и вымирание бамбуковых медведей. Охота на них была строжайше запрещена. А в самом Китае за убийство панды даже предусмотрена смертная казнь.

Чем же так уникальны эти редкие, с виду ленивые и весьма неповоротливые, добродушные мишки? Оказывается, они во многом очень схожи с человеком. Геномы человека и панды совпадают на 68 процентов, а геномы панды и собаки — на все 80. Несмотря на внешнюю неповоротливость, панды умеют отлично лазить по деревьям. В жаркий летний период они поднимаются в горы на высоту до 4 тысяч метров в поисках низкой температуры, а зимой могут спускаться до высоты 800 метров.

Рацион панды на 98 процентов состоит из бамбука. Каждый день панда более 12 часов занята поеданием этого растения и съедает примерно 12−15 процентов от своего веса. Перед приездом китайских медведей в Копенгаген на окраине датской столицы пришлось вырастить огромную бамбуковую рощу, что позволит бесперебойно кормить косолапых гостей из Поднебесной свежими побегами их любимого лакомства.

Кстати, панд в мире осталось так мало, что теперь передача их в аренду европейским зоопаркам стала для Китая хорошим бизнесом. И если ещё недавно за аренду одной большой панды платили 1 миллион долларов в год, то в случае с пребыванием нескольких панд в зоопарке Копенгагена ситуация оказалась совсем иной. Датчане за радость наслаждения наблюдением за этими неповоротливыми мишками в своей стране придётся выложить аж 20 с лишним миллионов долларов. И это всего за 4 года аренды. Причём, потомство, произведённое в неволе, по договорённости является собственностью китайской стороны.

В нашей фарфоровой коллекции панд, крупных и маленьких, наверное, с десятка два наберётся, не меньше. И не могу сказать, что все они способны вызывать восторг и умиление. Но то, что мастерам удалось передать их чудную неповоротливую привлекательность, сомнению даже не подлежит. Впрочем, вы и сами можете в этом убедиться.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.