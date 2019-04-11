Brexit отложен до Хэллоуина

Мир

Ночью 11 апреля лидеры государств и правительств стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе дали новую отсрочку Великобритании. Brexit отложен до 31 октября 2019 года. Это решение спасло Европу от так называемого «жесткого развода» с Лондоном.

Председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции доходчиво объяснил условия отсрочки. Британия может не дожидаться ее конца и формально выйти из ЕС раньше. Для этого Палата общин британского парламента должна все-таки ратифицировать соглашение о Brexit, трижды отвергнутое ранее. В этом случае выход Британии состоится в первый день месяца, следующего за тем, в который будет ратифицирован договор.

«Отсрочка означает дополнительные шесть месяцев. Хочу обратиться к моим британским друзьям: это достаточное время, чтобы найти наилучшее решение. Пожалуйста, не потратьте его впустую», — подчеркнул Туск. По его словам, теперь перед британцами открыты все варианты — ратифицировать соглашение и выйти из ЕС раньше, чем конец октября, пересмотреть свою стратегию в отношении Brexit, вовсе отозвать уведомление о выходе из ЕС.

Есть и еще один вариант, о котором Туск сказал в последнюю очередь. Он не исключает, что Brexit придется перенести еще раз. «Политические намерения стран-членов ЕС ясны: мы хотим и надеемся, что Британия примет окончательное решение к 31 октября. Но я слишком стар, чтобы исключать другой сценарий», — с иронией сказал Туск.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на своей пресс-конференции по итогам саммита заявила, что намерена уже в ближайшее время все же добиться одобрения соглашения с ЕС в Палате общин. «Я продолжаю считать, что мы должны покинуть Евросоюз, приняв соглашение, как можно скорее», — твердо сказала Мэй.

Британские СМИ, оценивая итоги экстренного саммита в Брюсселе, уже назвали их «Хэллоуином для Терезы Мэй». Действительно, премьер-министру не позавидуешь. Многие сторонники Brexit считают, что Мэй предала сама идею выхода из ЕС. Они настаивают на ее немедленной отставке.

Действительно, это один из сценариев дальнейшего развития событий. Мэй может оставить пост премьера и дать возможность кому-то другому искать выход из ситуации. Пока она об этом не говорит. Обещает уговаривать парламент с тем, чтобы Палата общин приняла договор о Brexit до конца апреля. И тогда Британия выйдет из состава ЕС уже 1 мая и не будет участвовать в выборах Европарламента. Есть также вариант продолжить переговоры с лидером лейбористов Джеймсом Корбином, добиваясь от него поддержки договора о Brexit. Наконец, Мэй может согласиться провести повторный референдум.

Впрочем, в нынешней ситуации любое из этих решений должен будет сначала одобрить британский парламент, которому удалось принять законы, позволяющие Палате общин активно вмешиваться в ситуацию с выходом страны из состава ЕС.

Напомним, Мэй отправлялась в Брюссель, чтобы просить ЕС об отсрочке до 30 июня. Большинство участников саммита, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, склонялись к тому, чтобы отложить Brexit до конца 2019 года или до 31 марта 2020 года. Однако президент Франции Эммануэль Макрон отказался поддержать такой вариант. Отсрочка до Хэллоуина была предложена как альтернатива. Дата выбрана не случайно — 1 ноября приступят к выполнению своих обязанностей новые члены Еврокомиссии. И представителей Великобритании среди них не должно быть, если Brexit действительно состоится.

Нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в конце июня проведет промежуточную оценку состояния дел с Brexit. Он подчеркнул, что это никакая не точка отсчета. «Просто нам нужно понимать, как обстоят дела. Новая точка отсчета — это 31 октября», — добавил Юнкер.

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