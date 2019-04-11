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В Судане произошел военный переворот
Из Судана поступают сообщения о военном перевороте. Арабский телеканал Almayadeen сообщает, что военные решили свергнуть президента Омара аль-Башира, правящего страной уже 30 лет, и распустить правительство.
Президентский дворец окружили солдаты и бронетехника. Военные взяли в свои руки государственное телевидение и радио Судана. Они прервали вещание и заявили, что армия готовится сделать «важное объявление».
В последние недели в Судане проходили массовый демонстрации с требованием отставки президента. Местные жители были недовольны повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также дефицитом продуктов. В ходе столкновений с полицией погибли не менее 22 человек и около 150 ранены.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», на всей территории Судана было отключено электричество.
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