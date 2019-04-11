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Происшествия

В Киеве устроили массовое побоище и-за концертов российских артистов: появились фото и видео

9:07 11 апреля 2019 453
У клуба
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве активисты подрались с охраной концерт-холла Stereo Plaza на проспекте Лобановского, 119, пытаясь не допустить выступления российских исполнителей в этом заведении. Как сообщило Громадське, в акции приняли участие до полусотни человек.

Полиция задержала 11 человек, которых доставили в Голосеевское управление полиции и составили административные протоколы на трех из них.

Им инкриминировали применение петард, а также акт вандализма в отношении фасада здания клуба.

«Есть информация, что неизвестные разлили какую-то краску. На место выехали наши группы. Все обстоятельства устанавливаются», — сообщили в полиции.

Там установили, что драка с охранниками началась после того, как активисты бросили в направлении клуба несколько взрывпакетов.

«Их начали поливать из шланга. Потом выбежала еще одна группа людей и началась потасовка», — говорится в сообщении правоохранителей.

В сети появилось фото и видео с места инцидента.

Напомним, одиозные российские артисты продолжают гастролировать в Украине, и каждый раз их появление на сцене вызывает большой общественный резонанс.

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