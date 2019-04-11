Выборы по-индийски: 7 млрд долларов затрат и несмываемые метки на пальцах избирателей

Мир

В четверг, 11 апреля, в Индии стартовали самые масштабные демократические выборы в современной истории. Жители страны с населением 1,4 миллиарда человек выбирают нижнюю палату парламента. В ней 543 места. Партия, которая получит 272 мандата и более, сформирует правительство. Ее лидер займет пост премьер-министра — самый влиятельный в стране.

На подготовку и проведение выборов из государственного бюджета выделено не менее 7 миллиардов долларов. Для сравнения — выборы президента США в 2016 году обошлись американским налогоплательщикам в 6,5 миллиарда долларов. Учитывая, что право голосовать на этих выборах в Индии имеют около 900 миллионов граждан, на каждого избирателя приходится по 8 долларов. По данным Всемирного банка, более половины жителей Индии живут менее чем на 3 доллара в сутки.

Действующее законодательство требует, чтобы ближайший участок для голосования находился на расстоянии не более 2 километров от места проживания избирателя. Это создает огромные проблемы организаторам. В Индии есть много мест, куда добраться можно только вертолетом или вплавь по реке. Иногда членам избирательных комиссий приходится передвигаться на слонах. А есть местность на территории заповедника азиатских львов, где проживает всего один избиратель. Чтобы он смог проголосовать, к нему отправляется целая делегация под охраной егерей. В штате Центральной избирательной комиссии работают около 300 человек. Естественно, на период выборов привлекаются добровольцы. В этом году их более 10 миллионов человек!

Из-за всех этих сложностей процесс голосования пройдет в семь этапов — с 11 апреля по 19 мая включительно. Это пять с половиной недель. Результаты огласят 23 мая.

Чтобы избежать «каруселей», принято решение помечать пальцы проголосовавших специальными чернилами, которые очень трудно смыть. Метка будут ставить на указательном пальце. Для этой процедуры закуплено 3 600 литров чернил.

Основная борьба развернется между двумя партиями — правящей Индийской народной партией и оппозиционным Индийским национальным конгрессом. Во главе Индийской народной партии стоит действующий премьер-министр Нарендра Моди. Его соперник — внук Индиры Ганди Рахул Ганди.

Моди в своей предвыборной кампании сделал ставку на вопросы обороноспособности и обещания сделать Индию экономической сверхдержавой. Впрочем, это он обещал и в 2014 году перед предыдущими выборами.

Ганди обвиняет Моди в разрушении демократии. В частности он утверждает, что действующее правительство ввело в суды всех уровней своих представителей, которые принимают решения исключительно в интересах Моди и его помощников.

Внук Индиры Ганди обещает в случае победы выделять ежемесячно по тысяче долларов на каждого индийца из бедных слоев населения. Это посул принес ему заметный рост популярности.

Рейтинг Моди поднялся после военной операции в Кашмире. Индийские самолеты нанесли воздушный удар по пакистанской части Кашмира в ответ на теракт, жертвами которого стали 46 индийских солдат и офицеров.

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