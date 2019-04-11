- 11:33 Ломаченко — Кролла: церемония взвешивания перенесена из-за похорон
- 11:29 Легкие рецепты блюд для ужина: вкусно и быстро
- 11:26 Выборы по-индийски: 7 млрд долларов затрат и несмываемые метки на пальцах избирателей
- 11:24 В Харькове реанимационная бригада застряла в лифте вместе с пациенткой, которая в итоге умерла
- 11:15 Двое российских силовиков попросили политического убежища в Украине
- 11:15 Вежливые воры вернули украденную статую льва и оставили хозяевам цветы с запиской
- 10:59 Может спустить все на тормозах: журналист объяснил, почему для Украины важен сильный президент
- 10:48 Настя Каменских в свадебном платье заинтриговала поклонников неожиданным признанием
- 10:39 Российские военные моряки неожиданно признались в захвате Крыма: опубликованы красноречивые фото
- 10:37 Медведчук ведет двойную игру: Тымчук о возвращении Донбасса в Украину
Выборы по-индийски: 7 млрд долларов затрат и несмываемые метки на пальцах избирателей
В четверг, 11 апреля, в Индии стартовали самые масштабные демократические выборы в современной истории. Жители страны с населением 1,4 миллиарда человек выбирают нижнюю палату парламента. В ней 543 места. Партия, которая получит 272 мандата и более, сформирует правительство. Ее лидер займет пост премьер-министра — самый влиятельный в стране.
На подготовку и проведение выборов из государственного бюджета выделено не менее 7 миллиардов долларов. Для сравнения — выборы президента США в 2016 году обошлись американским налогоплательщикам в 6,5 миллиарда долларов. Учитывая, что право голосовать на этих выборах в Индии имеют около 900 миллионов граждан, на каждого избирателя приходится по 8 долларов. По данным Всемирного банка, более половины жителей Индии живут менее чем на 3 доллара в сутки.
Действующее законодательство требует, чтобы ближайший участок для голосования находился на расстоянии не более 2 километров от места проживания избирателя. Это создает огромные проблемы организаторам. В Индии есть много мест, куда добраться можно только вертолетом или вплавь по реке. Иногда членам избирательных комиссий приходится передвигаться на слонах. А есть местность на территории заповедника азиатских львов, где проживает всего один избиратель. Чтобы он смог проголосовать, к нему отправляется целая делегация под охраной егерей. В штате Центральной избирательной комиссии работают около 300 человек. Естественно, на период выборов привлекаются добровольцы. В этом году их более 10 миллионов человек!
Из-за всех этих сложностей процесс голосования пройдет в семь этапов — с 11 апреля по 19 мая включительно. Это пять с половиной недель. Результаты огласят 23 мая.
Чтобы избежать «каруселей», принято решение помечать пальцы проголосовавших специальными чернилами, которые очень трудно смыть. Метка будут ставить на указательном пальце. Для этой процедуры закуплено 3 600 литров чернил.
Основная борьба развернется между двумя партиями — правящей Индийской народной партией и оппозиционным Индийским национальным конгрессом. Во главе Индийской народной партии стоит действующий премьер-министр Нарендра Моди. Его соперник — внук Индиры Ганди Рахул Ганди.
Моди в своей предвыборной кампании сделал ставку на вопросы обороноспособности и обещания сделать Индию экономической сверхдержавой. Впрочем, это он обещал и в 2014 году перед предыдущими выборами.
Ганди обвиняет Моди в разрушении демократии. В частности он утверждает, что действующее правительство ввело в суды всех уровней своих представителей, которые принимают решения исключительно в интересах Моди и его помощников.
Внук Индиры Ганди обещает в случае победы выделять ежемесячно по тысяче долларов на каждого индийца из бедных слоев населения. Это посул принес ему заметный рост популярности.
Рейтинг Моди поднялся после военной операции в Кашмире. Индийские самолеты нанесли воздушный удар по пакистанской части Кашмира в ответ на теракт, жертвами которого стали 46 индийских солдат и офицеров.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...