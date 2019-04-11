В России мамы устроили драку из-за детей: в сеть попало видео

Мир

В Краснодарском крае произошла драка двух мамочек на детской площадке. «Героинями» дня стали женщины, которые привели своих детей. Свидетельница случившегося рассказала, что драку спровоцировала мать девочки, которая бегала по фонтану и столкнулась с мальчиком-велосипедистом.

Инцидент произошел днем 10 апреля в парке около стадиона ФК «Краснодар».

«История типичная. Девочка бегала по фонтану, мальчик ехал на велосипеде, никто из детей не смотрел по сторонам, в итоге — столкновение. Мама девочки обругала мальчика, ее дочка пинала велосипед, мама девочки стукнула мальчика и пожелала ему разбиться на этом велосипеде. Мальчик рассказал своей маме. Женщина подошла разобраться, объясниться, что это дети и никто не виноват. Мать девочки спровоцировала драку, облив оппонентку водой», — написали очевидцы в комментарии к видео.

Дерущихся на глазах детей женщин разнимали прохожие.

Они же зафиксировали случившееся на видео (внимание: в кадре присутствует ненормативная лексика).

Публикация от Ирина (@irina_yatcun) 10 Апр 2019 в 5:09 PDT

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как на северо-востоке российской столицы Москвы школьный психолог сцепился с буйным первоклассником. В результате ребенок явился домой в синяках и ссадинах.

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