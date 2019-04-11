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Самые яркие звезды шоу-бизнеса с эксклюзивными новостями на «Вечере премьер с Катей Осадчей» (фото)
В среду, 10 апреля, в столичном дворце «Украина» состоялся очередной «Вечер премьер с Катей Осадчей». Хозяйка вечера собрала на одной сцене и в зале самых ярких звезд шоу-бизнеса, которые порадовали не только своими новыми хитами и творческими союзами, но и удивили необычными образами. Зажигательная Оля Полякова, MONATIK, DZIDZIO, Настя Каменских (NK), Тина Кароль и «Бумбокс», Злата Огневич, пианист Евгений Хмара и балерина Екатерина Кухар. По красной дорожке также прошлись известные телеведущие, спортсмены и бизнесмены с эффектными спутницами: шоумен Дядя Жора, хореограф и танцор Евгений Кот, певец и танцор Амадор Лопес, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, модельер Андре Тан, народная артистка Украины Алла Кудлай с мамой Насти Каменских Лидией… Корреспонденты «ФАКТОВ» побывали на мероприятии.
- Катя Осадчая
- DZIDZIO
- Настя Каменских (NK)
- Дядя Жора
- Екатерина Кухар
- Танцор Женя Кот
- Амадор Лопес
- Андре Тан с супругой
- Злата Огневич
- Композитор Евгений Хмара
- Оля Полякова
- Дмитрий Монатик
- Телеведущая Валентина Хамайко с мужем
- IVAN NAVI
- Тина Кароль с Андреем Хлывнюком из «Бумбокса»
- Александр Педан
- Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан
- Катя Осадчая, Тина Кароль и Андрей Хлывнюк
- Юрий Горбунов
- Алла Кудлай со своей сестрой, мамой Насти Каменских
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тина Кароль в прозрачном платье обнажила грудь и показала стройные ножки. А певица NK — Настя Каменских — заинтриговала поклонников неожиданным признанием.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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