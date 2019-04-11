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Шоу-бизнес

Самые яркие звезды шоу-бизнеса с эксклюзивными новостями на «Вечере премьер с Катей Осадчей» (фото)

13:05 11 апреля 2019 333
Катя Осадчая, Тина Кароль и «Бумбокс»
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

В среду, 10 апреля, в столичном дворце «Украина» состоялся очередной «Вечер премьер с Катей Осадчей». Хозяйка вечера собрала на одной сцене и в зале самых ярких звезд шоу-бизнеса, которые порадовали не только своими новыми хитами и творческими союзами, но и удивили необычными образами. Зажигательная Оля Полякова, MONATIK, DZIDZIO, Настя Каменских (NK), Тина Кароль и «Бумбокс», Злата Огневич, пианист Евгений Хмара и балерина Екатерина Кухар. По красной дорожке также прошлись известные телеведущие, спортсмены и бизнесмены с эффектными спутницами: шоумен Дядя Жора, хореограф и танцор Евгений Кот, певец и танцор Амадор Лопес, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, модельер Андре Тан, народная артистка Украины Алла Кудлай с мамой Насти Каменских Лидией… Корреспонденты «ФАКТОВ» побывали на мероприятии.

  • Катя Осадчая
  • DZIDZIO
  • Настя Каменских (NK)
  • Дядя Жора
  • Екатерина Кухар
  • Танцор Женя Кот
  • Амадор Лопес
  • Андре Тан с супругой
  • Злата Огневич
  • Композитор Евгений Хмара
  • Оля Полякова
  • Дмитрий Монатик
  • Телеведущая Валентина Хамайко с мужем
  • IVAN NAVI
  • Тина Кароль с Андреем Хлывнюком из «Бумбокса»
  • Александр Педан
  • Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан
  • Катя Осадчая, Тина Кароль и Андрей Хлывнюк
  • Юрий Горбунов
  • Алла Кудлай со своей сестрой, мамой Насти Каменских

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тина Кароль в прозрачном платье обнажила грудь и показала стройные ножки. А певица NK — Настя Каменских — заинтриговала поклонников неожиданным признанием.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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