Самые яркие звезды шоу-бизнеса с эксклюзивными новостями на «Вечере премьер с Катей Осадчей» (фото)

В среду, 10 апреля, в столичном дворце «Украина» состоялся очередной «Вечер премьер с Катей Осадчей». Хозяйка вечера собрала на одной сцене и в зале самых ярких звезд шоу-бизнеса, которые порадовали не только своими новыми хитами и творческими союзами, но и удивили необычными образами. Зажигательная Оля Полякова, MONATIK, DZIDZIO, Настя Каменских (NK), Тина Кароль и «Бумбокс», Злата Огневич, пианист Евгений Хмара и балерина Екатерина Кухар. По красной дорожке также прошлись известные телеведущие, спортсмены и бизнесмены с эффектными спутницами: шоумен Дядя Жора, хореограф и танцор Евгений Кот, певец и танцор Амадор Лопес, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, модельер Андре Тан, народная артистка Украины Алла Кудлай с мамой Насти Каменских Лидией… Корреспонденты «ФАКТОВ» побывали на мероприятии.