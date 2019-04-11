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Турчинов заявил о планах России напасть на Европу
Россия готовится к полномасштабным военным действиям в Европе. Плацдармом, с которого она попытается двинуться в Европу, является Украина. Ранее сообщалось, что Россия размещает недалеко от Украины, Беларуси и границ Евросоюза военные формирования и создает новые военные городки.
Как сообщает «Укринформ», об этом во время Киевского форума по вопросам безопасности заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. «Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, но и готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе. И, безусловно, первый плацдарм, который они будут пытаться взять — это наша страна», — заявил он.
По информации Александра Турчинова на востоке Украине противостоит 8 армия Южного округа РФ, на севере — 20 армия Западного округа РФ. «Россияне держат в резерве 1 танковую армию, 49 и 58 общевойсковые армии. Для обеспечения наступления, которое готовится Россией, будут использоваться 6 и 4 армии воздушно-космических сил. Они расположили вдоль нашей границы 8 ракетных бригад», — добавил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в случае широкомасштабные боевых действий или же локальных, целью которых будет создание сухопутного коридора в оккупированный Крым, Россия будет использовать ракетные, авиационные и морские средства.
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