Спорт

Футболист «Динамо» строго наказан за красную карточку в матче с «Шахтером» (видео)

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш, получивший прямую красную карточку в кубковом поединке с «Шахтером», серьезно наказан дисциплинарной инстанцией ФФУ. Контрольно-дисциплинарный комитет федерации дисквалифицировал 28-летнего футболиста на четыре матча, сообщает Football Hub.

Кроме ближайшего поединка премьер-лиги с «Мариуполем» (13 апреля), Гармаш пропустит также встречи чемпионата Украины с «Шахтером» (24 апреля), «Львовом» (28 апреля) и «Александрией» (4 мая).

Напомню, что на 61-й минуте встречи против команды Паулу Фонсеки Денис Гармаш нарушил правила на форварде соперника Жуниоре Мораесе, за что получил желтую карточку. Динамовцу этого показалось мало, и он боднул бывшего одноклубника головой — прямая красная карточка (пятая в карьере динамовца).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» подписало контракт с первым в истории клуба легионером из Уругвая.

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