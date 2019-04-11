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В Лондоне арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа (видео)
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне — прямо в здании посольства Эквадора, что стало возможным после того, как эта латиноамериканская страна приняла официальное решение лишить 47-летнего журналиста Ассанжа политического убежища. В посольстве Ассанж проживал в течение последних семи лет. Кричащего Джулиана выволокли на улицу. «Британия должна сопротивляться! Это попытка администрации Трампа!», — выкрикивал он.
Как пишет The New York Times, британские полицейские арестовали уроженца Австралии Ассанжа по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом еще в июне 2012 года за неявку в суд: Джулиану грозила экстрадиция в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. Ассанж, находившийся под подпиской о невыезде, укрылся тогда в эквадорском посольстве. Полиция сочла это нарушением условий домашнего ареста и сообщила, что в момент выхода из посольства он будет арестован. Однако войти в здание дипломатической миссии, обладающей неприкосновенностью, полицейские до сих пор не могли.
Сам основатель сайта WikiLeaks, где ранее публиковались секретные документы различных американских ведомств, говорил, что опасается экстрадиции в США. Однако президент Эквадора Ленин Морено заручился у британских властей гарантиями того, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ассанж предсказал судьбу Трампа в случае прекращения торговли между США и Китаем.
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