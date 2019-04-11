Коноплянка покидает «Шальке»

Спорт

Полузащитник «Шальке» и сборной Украины Евгений Коноплянка намерен по окончании сезона сменить клуб. Как информирует Bild, возможный уход из клуба немецкой бундеслиги украинский футболист уже обсудил со своим окружением. При этом «Шальке» не будет удерживать 29-ленего полузащитника и не против продажи.

Ранее сообщалось, что гельзенкирхенцы готовы продать украинского футболиста за 3--5 млн евро. Напомню, что контракт Коноплянки с «Шальке» истекает летом 2020 года, а его годовая зарплата составляет 4,5 млн евро. В 2017-м немецкий клуб заплатил испанской «Севилье» за переход футболиста 12,5 млн евро.

В нынешнем сезоне Коноплянка провел за «Шальке» 20 поединков, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи. За шесть туров до финиша команда из Гельзенкирхена занимает в бундеслиге 14-е место.

Напомним, что Евгений Коноплянка провел в сборной Украины 80 поединков и забил 19 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Коноплянка оказался умелым поваром и приготовил ризотто.

Фото Getty Images



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter