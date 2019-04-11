«А новые лица где?»: эксперт раскритиковал потенциальную команду Зеленского

Политика

Политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook прокомментировал информацию, появившуюся в соцсетях о якобы списке Зе-команды, и раскритиковал ее.

По его словам, в списке есть одиозные чиновники, зарекомендовавшие себя не лучшим образом. Сазонов подчеркнул, что новых лиц там нет, а есть такие, чья политическая история отмечена рядом скандалов.

«Бывший министр Данилюк, которому сулят пост главы МИДа, это новое лицо? Человек, который без зарплаты (волонтер, ага) работал советником Януковича. Ну, что такое работать на Януковича формально, без зарплаты, все понимают — не дети. Потом перешел к Порошенко, контролировал от его имени финансовые вопросы в Кабмине, получил назначение министром финансов. В результате уволен. По моему мнению, потому что интересы МВФ ставил выше интересов Украины», — написал эксперт.

Сазонов говорит, что к категории «новые лица» нельзя отнести и бывшего главу СБУ Игоря Смешко, который работал еще при Леониде Кучме. Среди условно новых лиц политилог назвал Александра Чубатенко, но при этом отметил, что тот допустил серьезный математический просчет, утверждая, что повышение учителям зарплаты до 4 тыс долларов в месяц обойдется бюджету в $ 200 миллионов в год, хотя на самом деле необходимо 2 млрд. долл в месяц.

Остальные члены предполагаемой команды Зеленского, по мнению Сазонова, также не вызывают доверия.

«Владимир Шульмейстер — бывший заместитель министра инфраструктуры, советник губернатора Савченко и прочее, и прочее. Тоже новое лицо? Вишенка на торте — Марта Борщ на должность генпрокурора. Адвокат беглого олигарха Онищенко, если кто не в курсе», — написал эксперт.

Отметим, что пресс-служба штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского опровергла существование такого списка претендентов.

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