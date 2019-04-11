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- 17:59 Повышение цены на уголь спасет государственные шахты, — Волынко
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Повышение цены на уголь спасет государственные шахты, — Волынко
Ситуация в государственном угледобывающем комплексе приближается к катастрофической. Такой прогноз сделал глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко, комментируя итоги круглого стола, прошедшего в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
«Если привязка украинского угля к низким ценам на роттердамской бирже останется, то государственные шахты обанкротятся, десятки тысяч шахтеров останутся без работы», — завил Волынко.
По мнению эксперта, формула «Роттердам+» несколько улучшила условия работы, однако из-за высокой себестоимости украинского угля шахты все еще нуждаются в помощи государства.
«Если не повысить цену на уголь госшахт, то шахты остановятся. Цена должна быть существенно выше», — подчеркнул он.
Как сообщалось, в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции прошло заседание «круглого стола» на тему «Высокие тарифы как следствие коррупции и монополизации энергетики. Как предотвратить и кому отвечать?».
В заседании круглого стола приняли участие народные депутаты, представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, эксперты и руководители профсоюзных организаций.
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