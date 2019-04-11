Политика

«Знаменательное событие»: в Совете Европы отреагировали на создание в Украине антикоррупционного суда

Высшая квалификационная комиссия судей сработала очень хорошо во время отбора судей в Высший антикоррупционный суд. Об этом 11 апреля после принятия присяги судьями Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда заявил Режи Брийя, спецпредставитель генерального секретаря Совета Европы в Украине.

По словам европейского чиновника, назначение судей Высшего антикоррупционного суда — это значимое событие. Совет Европы поддержал и поддерживает стремление Украины в создании этого суда.

«Высшая квалификационная комиссия судей Украины сработала очень хорошо при отборе кандидатов в этот суд. Мы ценим их работу и работу международных экспертов, которые им помогали», — сказал Брийя.

Представитель Совета Европы отметил, что очень важно продолжать судебную реформу в том ключе, в котором она сейчас проходит.

Режи Брийя добавил, что судебная реформа в Украине не имеет прецедентов, ее признает и поддерживает международное сообщество.

«Создание новых учреждений — это действительно важный результат. В частности, недавно был создан Верховный суд. Он качественно рассматривает очень много вопросов. И я надеюсь, что в ближайшее время Антикоррупционный суд начнет рассмотрение дел», — отметил представитель генерального секретаря Совета Европы

Режи Брийя выразил надежду, что реформа будет продолжаться, ведь Совет Европы намерен и в дальнейшем помогать Украине в ее реализации.

Напомним, 11 апреля 2019 президент Украины Петр Порошенко подписал указы, которыми назначил на должности 38 судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. Судьи были избраны во время прозрачного конкурса, который стартовал в августе 2018 года, Высшей квалификационной комиссией судей Украины и рекомендованы к назначению Высшим советом правосудия.

Создание Высшего антикоррупционного суда — одна из важных составляющих судебной реформы, которая проходит в Украине. Отныне 38 судей Высшего антикоррупционного суда приступают к исполнению обязанностей в совершенно новом суде. Среди них — судьи, ученые и адвокаты. Высший антикоррупционный суд должен начать работу уже в начале лета. К нему перейдут все дела по топ-коррупционерам, в том числе те, что уже рассматриваются в обычных судах.

Фото Интерфакс

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