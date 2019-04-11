Первый израильский луноход разбился при посадке (видео)

Мир

В четверг, 11 апреля, израильский луноход «Берешит» разбился при попытке посадить его на поверхность Луны. Согласно плану миссии посадка должна была произойти в 22:25 по киевскому времени в районе Моря Ясности. Сначала все шло хорошо. Находясь на высоте примерно 15 километров над местом предполагаемой посадки, луноход прислал селфи — свое фото на фоне Луны (в заголовке).

Однако затем произошла потеря телеметрии. Это был первый тревожный сигнал. После этого стало ясно, что отказал главный двигатель. В результате «Берешит» разбился.

Его посадка транслировалась в прямом эфире. Жители Израиля с волнением наблюдали за этим историческим событием. Ведь их страна могла стать четвертым государством в мире, которому удалось посадить на Луне свой аппарат. Ранее это делали СССР, США и Китай. Луноход должен был доставить на поверхность спутника Земли Тору и государственный флаг Израиля.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», вывела израильский аппарат на заданную орбиту ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. «Берешит» был также построен частной израильской компанией SpaceIL. Это была первая в истории полностью частная космическая миссия. И она, к сожалению, не удалась.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: «Вам не удалось совершить посадку, но вы сделаете это в следующий раз!»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter