«Бенфика» в Лиге Европы забила четыре мяча обидчику «Шахтера»: видеообзоры матчей

Спорт

В четверг, 11 апреля, состоялись первые матчи ¼ финала Лиги Европы, в которых команды наколотили в ворота друг друга 13 мячей.

«Арсенал» (Англия) — «Наполи» (Италия) — 2:0 (Рэмзи, 15, Кулибали, 25, в свои ворота).

Один из лидеров итальянского футбола после поражения на лондонском «Эмирейтс» значительно ухудшил свои шансы на выход в полуфинал турнира.

Видеообзор первого тайма

«Вильярреал» (Испания) — «Валенсия» (Испания) — 1:3 (Касорла, 36, с пенальти — Гедеш, 6, 90+3, Васс, 90+1). На 6-й минуте Парехо («Валенсия») не реализовал пенальти.

Спустя 15 лет два испанских клуба снова сошлись друг с другом в еврокубках (расстояние между Вильярреалом и Валенсией всего 60 км). В полуфинале Кубка УЕФА-2003/2004 успех сопутствовал «Валенсии» (0:0, 1:0), а первая встреча соперников в текущем чемпионате Испании победителя не определила — 0:0.

На сей раз «Валенсия», возглавляемая Марселино (раньше специалист работал в… «Вильярреале»), отпраздновала успех на поле соперника, забив два гола в компенсированные минуты. И победа в кармане, и домой недалеко ехать.

«Бенфика» (Португалия) — «Айнтрахт» (Германия) — 4:2 (Жоау Фелиш, 21, с пенальти, 43, 54, Рубен Диаш, 50 — Йович, 40, Пасьенсия, 72). На 20-й минуте удален Н’Дика («Айнтрахт»).

Жребий свел португальского гранда и обидчика «Шахтера» в еврокубках впервые в истории. И «Айнтрахту» на стадионе «Да Луш» пришлось побывать в шкуре украинского клуба (помните, как «Шахтер» после удаления с поля в дебюте Степаненко практически весь поединок противостоял немцам в меньшинстве?). После того, как на 20-й минуте красную карточку заработал Н’Дика, франкфуртцы сражались с «Бенфикой» вдесятером и не смогли продлить свою беспроигрышную серию в еврокубковом сезоне до 11 матчей.

Хет-триком на «Да Луш» отметился полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш, который в 19 лет и 152 дней стал самым юным португальским футболистом, когда-либо забивавшим в Лиге Европы. Для справки: сумма отступных в контракте «вундеркинда» — 120 млн евро.

По иронии судьбы, один из мячей в составе «Айнтрахта» (и свой восьмой в еврокубковом сезоне) забил серб Лука Йович, арендованный немцами у… «Бенфики».

Видеообзор первого тайма

Видеообзор второго тайма

«Славия» (Чехия) — «Челси» (Англия) — 0:1 (Алонсо, 86).

На пражской «Эден Арене» сошлись бывшие еврокубковые соперники киевского «Динамо» — «Славия», уступившая команде Хацкевича в квалификации Лиги чемпионов, и «Челси», учинивший «бело-синим» разгром в 1/8 финала Лиги Европы.

Без пяти минут чемпион Чехии в первой в истории встрече «Славии» и «Челси» в еврокубках смотрелся достойно, но перед финальным свистком все же проиграл.

Видеообзор первого тайма

Ответные четвертьфинальные поединки Лиги Европы состоятся 18 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» заплатила за успех на «Олд Траффорд» разбитым носом Месси.

Фото Getty Images



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