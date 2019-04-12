Мир

Один из продавцов продуктового магазина в городе Толидо (американский штат Огайо) заметил подростка, который прятал в карманы пакеты со снеками, конфетами и жевательной резинкой. Продавец доложил об этом хозяину заведения — Джитендре Джей Сингху. Тот проверил записи камер видеонаблюдения и, убедившись, что перед ним вор, потребовал вернуть украденное.

«Я голоден. Я ворую еду для себя и для моего младшего брата», — заявил подросток, выложив на прилавок все, что стащил.

Сингх пожалел горе-воришку. Вместо того, чтобы вызвать полицию, он нагрузил его продуктами. «Это не еда. Ты украл жвачки и конфеты. Это так — просто пожевать… Если ты голоден, попроси меня. Я дам тебе еды», — сказал он, увидев, что тот украл. Джитендра дал тинейджеру сэндвичи, куриные ножки, сосиски в тесте, пиццу и двухлитровую бутылку воды, не взяв с него ни цента.

Покупатели, которые стали свидетелями этого случая, рассказали о нем журналистам. «Если бы он попал за решетку, вряд ли он сделал бы что-нибудь хорошее в жизни», — позже сказал владелец магазина телеканалу ABC, добавив, что ему нравится помогать людям, когда у него есть возможность, и что он не обеднеет от проявленной иногда благотворительности.

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