- 8:55 Опасная тенденция: в Украине рассказали, чем чревато предоставление Донбассу автономии
- 8:37 Владелец магазина пожалел голодного вора, нагрузив его едой вместо того, чтобы сдать в полицию
- 8:22 Канал Коломойского решил судиться с Порошенко из-за нашумевшего эфира шоу "Право на владу"
- 8:07 Дожди и похолодание: синоптики рассказали, какая будет погода в выходные
- 7:50 SpaceX Илона Маска запустила в космос самую мощную ракету в мире: все подробности, фото и видео
- 7:42 Справиться с острым стрессом бывает легче, чем с хроническим: как себе помочь
- 7:36 На "1+1" выстроилась очередь из желающих сделать селфи с Порошенко: в сеть попало интересное видео
- 7:35 «Мариуполь» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 24-го тура премьер-лиги
- 7:30 Порошенко пришел в студию 1+1 и впервые публично пообщался с Зеленским
- 7:04 В России мамы устроили драку из-за детей: в сеть попало видео
Владелец магазина пожалел голодного вора, нагрузив его едой вместо того, чтобы сдать в полицию (видео)
Один из продавцов продуктового магазина в городе Толидо (американский штат Огайо) заметил подростка, который прятал в карманы пакеты со снеками, конфетами и жевательной резинкой. Продавец доложил об этом хозяину заведения — Джитендре Джей Сингху. Тот проверил записи камер видеонаблюдения и, убедившись, что перед ним вор, потребовал вернуть украденное.
«Я голоден. Я ворую еду для себя и для моего младшего брата», — заявил подросток, выложив на прилавок все, что стащил.
Сингх пожалел горе-воришку. Вместо того, чтобы вызвать полицию, он нагрузил его продуктами. «Это не еда. Ты украл жвачки и конфеты. Это так — просто пожевать… Если ты голоден, попроси меня. Я дам тебе еды», — сказал он, увидев, что тот украл. Джитендра дал тинейджеру сэндвичи, куриные ножки, сосиски в тесте, пиццу и двухлитровую бутылку воды, не взяв с него ни цента.
Покупатели, которые стали свидетелями этого случая, рассказали о нем журналистам. «Если бы он попал за решетку, вряд ли он сделал бы что-нибудь хорошее в жизни», — позже сказал владелец магазина телеканалу ABC, добавив, что ему нравится помогать людям, когда у него есть возможность, и что он не обеднеет от проявленной иногда благотворительности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!