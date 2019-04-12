Что будет с экономикой Украины, если президентом останется Порошенко

Деньги

Вскоре наши граждане окончательно сделают свой выбор, кто же будет представлять Украину в мире и руководить силовыми структурами страны в ближайшие пять лет. Но от этого выбора во многом зависит и экономическое развитие государства, так как президент определяет ключевые фигуры в правительстве и Национальном банке. Поэтому давайте попробуем спрогнозировать экономические и финансовые последствия избрания того или иного кандидата на высший пост Украины. Для начала рассмотрим вариант, что у руля остается действующий гарант Петр Порошенко.

А ответить на вопросы «ФАКТОВ» согласился управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— Изменится ли финансовая политика в Украине, если президентом будет переизбран Петр Порошенко?

— Основными институтами, определяющими финансовую политику государства, являются Национальный банк и Министерство финансов. Я не вижу никаких предпосылок менять ключевых людей в НБУ и Кабинете министров при переизбрании действующего президента. Соответственно, оснований ожидать перемен нет.

В данной ситуации прогнозы МВФ о росте ВВП на 2,7% в 2019 году и в последующие годы, скорее всего, оправдаются, что для экономики Украины означает стагнацию и продолжение критической бедности большей части населения, которому остается искать работу за рубежом.

— Но все же возможны ли кадровые перестановки в финансовом и экономическом блоках правительства в случае продолжения президентских полномочий Порошенко?

— Незначительные перестановки, конечно, возможны, но они не будут оказывать кардинального влияния на работу финансовой системы при сохранении ключевых фигур, а именно: главы НБУ и премьер-министра.

Я могу с уверенностью сказать, каких последствий точно не будет. Это адекватное реагирование правоохранительной системы государства на коррупционные скандалы, фигурантами которых были высшие чиновники финансовой сферы. Например, оба предшественника нынешнего главы НБУ, бывший глава ГФС, который даже кандидатом в президенты побывал и занял первое место с конца.

— Что будет с курсом гривни, если президентом останется Порошенко?

— Если проанализировать курс национальной валюты за период каденции действующего президента, мы можем констатировать резкую, скачкообразную девальвацию с 2014-го по 2016 год, в период банкопада, что нанесло экономической безопасности государства колоссальный ущерб. С 2016 года банкопад прекратился и курс также стабилизировался, однако скачки как в сторону падения гривни, так и ее укрепления имели место.

Непосредственно в предвыборный период наблюдается резкое укрепление гривни без достаточных на то экономических оснований. Однако есть объяснение субъективного характера, заключающееся в том, что пенсионеры, получившие надбавки к пенсиям, и те, кому выплачивают субсидию на коммунальные услуги в денежной форме, должны ощутить хоть какое-то реальное материальное улучшение.

Если президент будет переизбран, то нужно будет компенсировать понесенные затраты на социальные нужды, что может быть сделано путем манипуляций с курсом гривни, поэтому есть основания ожидать ее падения. Именно такие манипуляции мы наблюдали в период 2014—2016 годов, а обществу объяснялось, что причина падения гривни во внешней агрессии. Однако агрессия продолжается до настоящего времени, а курс уже практически три года находится на более-менее стабильном уровне.

На сегодня курс регулируется с использованием комплекса административных (установление ограничений НБУ — таких, как обязательная продажа валютной выручки и др.) и рыночных методов (валютные интервенции НБУ, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в валюте и гривне). Центральный банк имеет достаточный инструментарий для поддержания стабильного курса, однако этой стабильности мы не наблюдаем, что позволяет зарабатывать на спекуляциях путем использования данных инструментов.

— Изменится ли в этом случае монетарная политика НБУ?

— Я не вижу каких-либо сигналов для изменения монетарной политики НБУ при переизбрании президента Порошенко. К сожалению, на сегодня кредитно-денежная политика практически поставила экономику в ступор. Ведь именно НБУ удерживает учетную ставку на уровне 18%, а также выпускаются ОВГЗ в гривне со ставкой 20% годовых. В таких условиях банкам просто невыгодно кредитовать реальный сектор экономики. Они предпочитают брать депозиты у населения и бизнеса и на эти деньги покупать ОВГЗ, что гарантирует фактически безрисковый «бизнес».

Экономика в таких условиях нормально развиваться просто не может. В цивилизованных странах уровень учетной ставки не превышает 2%. Такой же уровень процентных ставок и по внутренним государственным займам. Основная задача кредиторов состоит в качественной оценке рисков заемщиков, а не в простых финансовых спекуляциях. Высокую учетную ставку НБУ объясняет «таргетированием инфляции», якобы высокая цена на деньги должна обеспечить сдерживание роста потребительских цен. Однако по факту в Украине самая высокая инфляция среди европейских стран. Нельзя монетарными методами решать экономические проблемы.

Из-за действующей монетарной политики мы не имеем нормального кредитования реального сектора, что обусловливает снижение темпов производства и увеличивает инфляцию. При этом сохраняется низкая покупательная способность населения, что сдерживает эту инфляцию. В результате мы имеем самые низкие макроэкономические показатели в Европе. Я не вижу никаких сигналов того, что эта монетарная политика поменяется при продолжении полномочий действующего президента. Во всяком случае об этом нет ни слова в его предвыборной риторике.

— Изменятся ли в данном случае отношения с международными финансовыми институтами, такими как МВФ и Всемирный банк?

— На мой взгляд, отношения с международными кредиторами сохранятся на прежнем уровне, а именно: мы будем и дальше обслуживать мизерные международные займы под высокие проценты. В основном перекредитовываясь для обслуживания старых долгов.

— Государственные финансовые обязательства Украины перед внешними кредиторами зависят от личности президента?

— Личность президента имеет огромное значение не только для отношений с внешними кредиторами, но и для всей экономики. Я могу привести пример победы Оранжевой революции, когда общество отстояло победу Ющенко. За первые два года его правления ВВП вырос практически вдвое, в страну пришли международные финансовые группы. Это произошло вследствие возросших позитивных ожиданий со стороны представителей крупного международного капитала. Однако впоследствии ожидания не оправдались и мы увидели возврат бандитизма во власть, а именно — назначение на должность премьер-министра Януковича, который себя очень ярко проявил и смог легко победить на очередных президентских выборах, утвердив коррупционную модель государственного управления.

Сегодня коррупция практически легализована, что мы видим по декларациям чиновников и официальной зарплате с премиями одного главы госпредприятия, превышающей пенсии 130 тысяч пенсионеров. Мы можем наблюдать резкие изменения ВВП по периодам каденций президентов Украины.

— Как возможное переизбрание Порошенко скажется на инвестиционном климате в Украине?

— Инвестиционный климат не изменится, и отношение зарубежных инвесторов останется очень осторожным, так как по-прежнему имеет место рейдерство в отношении зарубежных инвесторов. Хотя следует отметить, что зарубежные инвесторы в Украине защищены гораздо лучше украинских. Как минимум крупные. Ни один банк с иностранным капиталом не был подвергнут рейдерским атакам и воздействию административного ресурса так, как это происходило с банками с украинским капиталом.

— Какие новые требования могут выдвинуть западные кредиторы Петру Порошенко в случае его переизбрания?

— Западные кредиторы не выдвигают требований к главе государства, они реагируют на инвестиционную политику, проводимую при участии президента. Украина, наверное, единственная страна мира, в которой МВФ выдвигал требования создания антикоррупционных органов. Однако мы видим эффективность работы этих органов, когда затраты на их содержание превышают суммы взысканий в бюджет вследствие этой «работы». Международное сообщество с уважением отнесется к любому выбору избирателей в Украине, если всё пройдет без фальсификаций, но новых требований ожидать не вижу смысла. Достаточно соблюдения старых требований, что происходит с большим скрипом. Или же происходит перекручивание этих требований.

Например, у общества складывается впечатление, что основным требованием МВФ является повышение цен на газ, что всячески тиражируется монополистами в энергетике. В результате мы имеем снижение покупательной способности населения и нереальные к оплате долги за коммунальные услуги, уже превысившие 70 млрд грн. Но вряд ли МВФ требовал от Украины генерации такого объема проблемных долгов, как нам это представляют некоторые СМИ.

— Будут ли они настаивать на выполнении ранее взятых обязательств?

— Безусловно, будут. МВФ показал, что не следует ожидать выплаты очередных траншей без каких-то действий государства для уменьшения коррупционных аппетитов наших чиновников. И положительные результаты имеют место, а именно: декларирование доходов чиновников, успехи децентрализации привели к многократному увеличению бюджетов местных общин, электронизация государственных услуг, государственные закупки через систему ProZorro, те же антикоррупционные органы. Список позитивных достижений можно продолжать, что дает основания для продления работы международных кредиторов с Украиной, хоть и с учетом самых высоких рисков и с соответствующими завышенными процентными ставками.

— Люди прочувствуют изменения в случае нового президентского срока Порошенко?

— Пока для простых жителей Украины статистика очень печальная. По уровню рождаемости мы занимаем 186-е место в мире, а по уровню смертности — четвертое. Уровень трудовой миграции достиг самых высоких показателей в последний период. Количество трудовых мигрантов превысило 8 млн человек. Очень хотелось бы, чтобы люди пользовались безвизом для отдыха за рубежом, а не для устройства на работу, потому что достойной работы дома найти не могут.

В риторике действующего президента присутствуют обещания улучшений для людей, однако, как эти обещания выполняются, общество смогло убедиться за последние пять лет. При этом для многих важна хоть какая-то стабильность и прогнозируемость, чтобы не было хуже, а хуже всегда есть куда, учитывая фактическую войну на востоке, которая может обостриться. Поэтому для значительной части общества эта прогнозируемость имеет значение. И поэтому действующий президент вышел во второй тур, — отметил Евгений Невмержицкий.

В следующей статье эксперт расскажет, каких изменений в экономике и финансовом секторе страны можно ожидать в случае избрания президентом Владимира Зеленского.

Стоит напомнить, что по итогам 2018 года валовой внешний долг Украины составил 1,4 трлн грн. В том числе международным финансовым организациям — 607,74 млрд, или 43,4%. При этом, по данным Министерства экономического развития и торговли, уровень государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту в 2018 году снизился до 60,9%, при том что в 2017 году составлял 68%. Платежи по погашению и обслуживанию госдолга запланированы в бюджете-2019 в размере 417 млрд грн, или около 15 млрд долларов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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