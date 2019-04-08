12 апреля 2019

Года три назад одна из наших собачек, такса по имени Чарлик, пала смертью храбрых, защищая дачный участок от грызунов. Возомнив себя бесстрашным охотником и не упуская ни одной возможности сразиться с непрошеными пришельцами, Чарлик допустил трагическую ошибку, едва не разбив сердца всех, кто так его любил.

Дабы утешить детей, я вскоре нашёл щенка немецкой овчарки, командовать которым было поручено самой нашей маленькой Анечке. Ну, и первым делом нужно же было определиться с именем нового члена семьи. Пока все перебирали множество различных вариантов, я властью, данной мне семейным статусом, назвал лишь один вариант имени, с которым всем пришлось сначала смириться, потом согласиться. А потом и вовсе привыкнуть, потому что, как оказалось, имя это, как нельзя лучше, подошло нашей новой собачке, быстро ставшей всеобщей любимицей.

И теперь уже имя Джеки Чан настолько сроднилось с характером и поведением нашего красавца Джека, что, кажется, по-другому и быть даже не могло. Правда, никому из детей и в голову никогда не приходило, что ещё каких-то 20−30 лет назад это имя гремело на весь мир. Потому что его обладателем был (и, слава Богу, остаётся до сих пор) замечательный актёр, каскадёр и мастер боевых искусств Джеки Чан, известный любителям кино со стажем по таким фильмам, как ''Змея в тени орла'', ''Большая драка'', ''Покровитель'', ''Разборка в Бронксе'', ''Громобой'' и многим другим. Я уже не говорю о таком американском боевике, как ''Час пик'', несколько серий которого принесли его создателям 1 миллиард долларов кассовых сборов.

В сентябре 2011 года на экраны вышел 100-й фильм с участием Джеки Чана — ''Падение последней империи''. А ещё он известен, как успешный поп-исполнитель, выпустивший более 20 альбомов на китайском, японском и английском языках. А ещё он известен, как посол доброй воли, активно участвующий в различных акциях против жестокого обращения с животными. А ещё он известен, как человек, завещавший половину своего многомиллионного состояния на благотворительные цели.

У Джеки Чана есть именные звёзды на Аллее звёзд в Голливуде и на Авеню звёзд в Гонконге. В 2016 году знаменитый актёр стал обладателем почётного ''Оскара'' за многолетний вклад в мировой кинематограф.

На днях наша Анечка прибежала с сообщением о том, что ''какому-то Джеки Чану'' исполнилось 65 лет и об этом много пишут сейчас в Интернете. Пришлось ей подробно рассказать, что обладатель имени, которое уже три года носит её любимый пёс, вовсе не ''какой-то'', а весьма известный и почитаемый миллионами поклонников актёр, фильмы с участием которого продолжают пользоваться популярностью во всём мире.

Всем сегодняшним именинникам позвольте вслед за юбиляром Джеки Чаном пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.