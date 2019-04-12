Спорт

Харри Кейн не сыграет в Лиге чемпионов и Лиге наций: стали известны сроки восстановления (фото)

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, «сломавшийся» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0), пропустит остаток сезона.

По информации The Telegraph, 25-летний капитан сборной Англии из-за серьезной травмы боковых связок левого голеностопного сустава не только не поможет своему клубу в Лиге чемпионов и чемпионате Англии, но и не сыграет в июне за национальную команду в финальном турнире Лиги наций в Португалии. По прогнозам врачей, восстановление нападающего займет около трех месяцев.

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Напомним, что в текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 41 матч, забил 24 мяча и отдал шесть голевых передач. В футболке сборной Англии он провел 37 поединков, в которых 22 раза поразил ворота соперников.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан сборной Англии по футболу показал новорожденную дочь.

Фото Getty Images



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