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Харри Кейн не сыграет в Лиге чемпионов и Лиге наций: стали известны сроки восстановления (фото)
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, «сломавшийся» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0), пропустит остаток сезона.
По информации The Telegraph, 25-летний капитан сборной Англии из-за серьезной травмы боковых связок левого голеностопного сустава не только не поможет своему клубу в Лиге чемпионов и чемпионате Англии, но и не сыграет в июне за национальную команду в финальном турнире Лиги наций в Португалии. По прогнозам врачей, восстановление нападающего займет около трех месяцев.
*После случившегося в матче с «Манчестер Сити» Харри Кейн покидал новый стадион «Тоттенхэма» на костылях
Напомним, что в текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 41 матч, забил 24 мяча и отдал шесть голевых передач. В футболке сборной Англии он провел 37 поединков, в которых 22 раза поразил ворота соперников.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан сборной Англии по футболу показал новорожденную дочь.
Фото Getty Images
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