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3 причины купить новые металлопластиковые окна
Сегодня пластиковые окна в Киеве установлены более чем в 50% оконных проемов. Но причины выполнять остекление с применением ПВХ-профилей все равно остаются. В одних случаях речь идет о замене устаревших деревянных конструкций, а в других — о замене не самых качественных металлопластиковых. Когда же ремонт, частичная замена компонентов и другие манипуляции не приносят результатов и нужна полная замена, разбираемся вместе.
Причина № 1 поменять окна в Киеве: старая деревянная конструкция с одинарным стеклом
Рамы из дерева, дополненные одним стеклом, устарели как физически, так и морально. Они не герметичны, поэтому пропускают шум и воздух с улицы, нуждаются в частом и трудоемком уходе, нередко доставляют неудобства просто с открыванием и закрыванием.
«Металлопластиковые окна лучше старых деревянных не только из-за герметичного и энергосберегающего профиля, но и благодаря современным многокамерным стеклопакетам».
2-камерные стеклопакеты шириной около 40 мм, заполненные аргоном и дополненные энергосберегающими стеклами, превращают оконную конструкцию в теплую и хорошо защищенную от проникновения шума извне. А используемый с ними профиль с армированием и дополнительными контурами утепления делает окно надежным, долговечным и привлекательным.
Причина № 2: сомнительные конструкции в бюджетных новостройках
Вторая причина установить новые металлопластиковые окна в Киеве — стремление сэкономить, имеющееся у некоторых застройщиков. Нередко они устанавливают в жилье эконом-класса профильные системы с минимальной монтажной глубиной и дополняют их однокамерными стеклопакетами. Если все оставить, как есть, то уже первой зимой владелец будет испытывать сильный дискомфорт из-за холода и сильно переплатить за обогрев.
«Если установленные застройщиком окна в Киеве имеют 3-камерный профиль сомнительного производства, то добиться высоких показателей тепло- и звукоизоляции за счет замены стеклопакета или других комплектующих не удастся. Единственное эффективное решение — выбор и монтаж более качественной оконной конструкции из ПВХ».
Причина менять металлопластиковые окна № 3: деформация имеющегося профиля
Большинство поломок пластиковых оконных конструкций можно устранить регулировкой фурнитуры или заменой отдельных компонентов, в том числе недорогих уплотнителей. Но если такие манипуляции не дают результатов и/или визуально заметна деформация профиля, то единственным полноценным решением станет заказ нового окна.
«Деформации пластиковых окон вызывают два фактора: либо грубые ошибки, допущенные в монтаже, либо низкое качество ПВХ-системы (тонкие наружные стенки, отсутствие армирования
Когда можно ограничиться ремонтом пластиковых окон в Киеве?
В большинстве других случаев полная замена не нужна, в том числе при:
• проблемах с ручками, петлями и другой фурнитурой;
• недостаточном прилегании створки к раме;
• касаниях створкой профиля при открывании/закрывании;
• повреждениях и дефектах стеклопакета, в том числе запотевании изнутри (его нужно заменить, а профиль целесообразнее оставить).
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