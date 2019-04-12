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Деньги

Пенсии военных вырастут вдвое, — Рева

12:26 12 апреля 2019 328
Пенсии
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине ожидается рост пенсий военнослужащих и других представителей силовых органов. Так, в результате поэтапного повышения они вырастут вдвое. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«В то время, когда повышение для всех граждан Украины в результате пенсионной реформы составило в среднем около 500 гривен, было принято решение правительства в начале 2018 о поэтапном повышении пенсий военнослужащим и другим представителям силовых органов», — отметил министр.

Он пояснил, что это повышение в первом этапе с 1 января 2018 года в среднем составило 1500 гривен, с 1 января 2019 года — свыше 750 гривен дополнительно, и с 1 января 2020 года составит еще более чем 750 гривен.

Как писали «ФАКТЫ», в 2019 году более чем двум миллионам пенсионеров выплатят одноразовую помощь.

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