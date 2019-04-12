- 14:49 В Харьковской области старшеклассники изнасиловали 6-летнего мальчика-инвалида, снимая процесс на видео
- 14:33 Украинский военный попал в плен боевиков "ДНР" под Мариуполем
- 14:32 Тимошенко раскритиковала Зеленского после скандального эфира на канале "1+1"
- 14:31 На Донбассе погиб десантник-брат Героя Украины Чибинеева: в сети показали его фото
- 14:29 Настало время ретроградного Юпитера: чего стоит опасаться
- 14:21 Прошедший невредимым Афганистан и Ирак молодожен лишился пальца, зацепившись обручальным кольцом за ограду (фото, 18+)
- 14:19 Алла Пугачева перенесла серьезную операцию, чтобы спасти голос
- 14:04 «Сосуд сердца для малышки хотим вырастить сами»: в Украине будут создавать искусственные органы из плаценты
- 14:04 У Порошенко требуют открытия дела против создателей "Слуги народа" за расстрел Рады и похороны президента
- 13:47 Макрон в Париже 12 апреля встречается с кандидатами в президенты Украины: что об этом известно
Пенсии военных вырастут вдвое, — Рева
В Украине ожидается рост пенсий военнослужащих и других представителей силовых органов. Так, в результате поэтапного повышения они вырастут вдвое. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
«В то время, когда повышение для всех граждан Украины в результате пенсионной реформы составило в среднем около 500 гривен, было принято решение правительства в начале 2018 о поэтапном повышении пенсий военнослужащим и другим представителям силовых органов», — отметил министр.
Он пояснил, что это повышение в первом этапе с 1 января 2018 года в среднем составило 1500 гривен, с 1 января 2019 года — свыше 750 гривен дополнительно, и с 1 января 2020 года составит еще более чем 750 гривен.
Как писали «ФАКТЫ», в 2019 году более чем двум миллионам пенсионеров выплатят одноразовую помощь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...