Пенсионеры с большим стажем получат одноразовую помощь: кому ждать прибавку

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как рассчитывается индексация пенсии и кому она полагается. Однако нынешней весной эту индексацию почувствуют не все пенсионеры. В то же время некоторые из них могут получить к пенсии одноразовую помощь, которую в 2019 году выплатят более чем двум миллионам пенсионеров. Сложно? Именно поэтому «ФАКТЫ» попросили заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирину Ковпашко помочь нам разобраться в этом.

«Все пенсионные выплаты законодательно ограничены максимальным размером — 14 тысяч 970 гривен»

— В прошлом номере мы закончили на том, что индексация коснется не всех пенсионеров. Например, ее не почувствуют люди, которым государство гарантировало какую-то повышенную минимальную выплату. Кого еще не коснется индексация?

— Пенсионеров, которые получают максимальный размер пенсии.

— Это как?

— Напомню, что законами пенсионные выплаты ограничены максимальным размером: 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В настоящее время — 14 тысяч 970 гривен.

Так вот: реальный размер пенсии может составлять и 20 тысяч. И она будет проиндексирована! Однако при этом выплаты все равно будут ограничены максимальным размером.

— Жалко.

— Но эти люди смогут получить увеличение с июля и декабря, когда изменится прожиточный минимум. Кстати, и в третьем случае, когда мы рассматривали примеры перерасчета, увеличение пенсии произойдет при изменении прожиточного минимума.

Кроме того, индексации не подлежат социальные пенсии, при которых нет зарплат вообще, и все спецпенсии — госслужащим, прокурорам, судьям, помощникам народных депутатов, журналистам, научным работникам и так далее.

— А почему так?

— Потому что еще фактически с июня 2015 года был отменен перерасчет пенсий по специальным законам. Пенсионеры, которым такие выплаты назначены, продолжают их получать без перерасчета и индексации. Но…

— Хорошо, что есть но!

— Во время каждого повышения, каждой индексации мы для всех спецпенсионеров рассчитываем тот размер страховой пенсии, который они могли бы получать по общему пенсионному закону (закон № 1058). И если обычная пенсия (в том числе с учетом индексации) превысит размер спецпенсии, то мы автоматически (то есть без заявления) переводим человека на нее. Так мы сделали в октябре 2017 года, во время проведенного в рамках реформы осовременивания. Тогда многие спецпенсионеры были переведены со спецпенсий на страховые пенсии, которые оказались больше.

Кстати, люди имеют возможность отказаться и перейти обратно на спецпенсию. Но таких случаев очень мало.

— Ясно. А сколько у нас осталось спецпенсионеров?

— По всем законам около 150 тысяч. И еще примерно 550 тысяч кадровых военных, для которых идет отдельная программа увеличения выплат.

— А вот такой вопрос. Осовременивание пенсий произошло в октябре 2017 года. Но ведь после этого людям тоже назначали пенсии! Их в марте проиндексируют?

— Хорошо, что спросили. Тут есть одно важное отличие. Людям, которым назначили пенсии в 2018 году (исходя из показателя средней зарплаты за 2016—2017 годы — 5 тысяч 377 гривен 90 копеек), в марте 2019 года индексация не полагается.

А в случае пенсий, которые назначили в четвертом квартале 2017 года (после проведения осовременивания), есть определенные нюансы.

— Какие?

— Дело в том, что до осовременивания пенсий в 2017 году цена 1 года страхового стажа составляла 1,35. Эта норма была во время реформы изменена. И ранее назначенные пенсии были пересчитаны с 1 октября 2017 года с учетом цены стажа 1.

Пенсия людей, попавших в промежуток времени с октября по декабрь 2017 года, исчисляется с учетом коэффициента 1,35. Фактически старые нормы сохранены.

Поэтому в ходе мартовской индексации всем этим пенсионерам пересчитают пенсию с учетом повышенного показателя средней зарплаты по стране, однако с учетом цены одного года не 1,35, а просто 1. И если в результате индексации их пенсия уменьшается, мы оставим им прежний размер.

— Ну да, возможно, с точки зрения справедливости это и верно.

— Таких пенсионеров у нас относительно немного — чуть больше 100 тысяч. Но, в принципе, на этом перечень категорий людей, которым в марте не будет проиндексирована пенсия, исчерпан.

Из 11 миллионов 470 тысяч пенсионеров в марте перерасчет выплат проведен для примерно 10 миллионов 203 тысяч человек. К сожалению, не у всех при этом пенсия увеличится.

— А сколько человек все же получат именно увеличенные выплаты?

— 8 миллионов 972 тысячи пенсионеров — это с учетом одноразовой выплаты. Средняя сумма повышения для них составит 586 гривен. При этом увеличение свыше 1000 гривен получат около двух с половиной миллионов человек, от 700 до 1000 гривен — свыше 425 тысяч человек, от 500 до 700 гривен — 761 тысяча человек и так далее.

«Мартовская индексация пенсий — это не одноразовая акция»

— И такой вопрос: индексировать выплаты будут всем — и работающим, и неработающим пенсионерам?

— Конечно! Это особая индексация, и она не зависит от того, работает пенсионер или нет.

Самое главное, что мартовская индексация пенсий — это не одноразовая акция. Это определение нового размера пенсии человека на будущее.

Более того, пенсии и в дальнейшем будут повышаться ежегодно.

— Ясно. Кстати, об одноразовых выплатах: в марте пенсионерам с большим стажем вроде бы пообещали какую-то одноразовую помощь…

— Не в марте, а в марте и в апреле. Такая помощь будет выплачена двумя частями.

— Что это за помощь?

— Было принято решение материально поддержать людей, которые имеют большой трудовой стаж, однако получают маленькую пенсию из-за своей низкой зарплаты. Им выплатят по 2 тысячи 410 гривен 17 копеек двумя частями. В марте пенсионеры получат 1205 гривен 9 копеек, а в апреле — 1205 гривен 8 копеек.

— Кому конкретно полагается такая одноразовая помощь?

— Пенсионерам, которые одновременно соответствуют трем критериям.

Первый: они получают выплаты по страховому Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». И только по нему. В отличие от индексации одноразовая выплата «чернобыльцам» и военнослужащим не полагается.

Второй: у этих людей есть полный страховой стаж. Если пенсия была назначена до 1 октября 2011 года, то для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет. Если пенсия была назначена после этой даты, тогда для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет.

Третий: одноразовая помощь будет выплачена в том случае, если основной размер пенсии человека, с учетом надбавок, повышений и так далее, но без учета пенсий за особые заслуги перед Украиной и доплаты до минимальных 100 гривен при индексации, не превышает 1669 гривен 20 копеек.

— Откуда эта цифра?

— Это 40 процентов минимальной зарплаты в Украине. Такой размер пенсии является минимальным для пенсионеров, имеющих полный стаж и достигших 65 лет.

— А если у человека пенсия 1700 гривен?

— Если это его пенсия без учета особых заслуг и доплаты до 100 гривен, тогда одноразовая помощь ему не полагается.

Возвращаясь к нашим примерам, могу сказать, что женщине из первого примера такая одноразовая выплата не полагается. А вот из второго и из третьего — да.

— Ясно. Одноразовую выплату будут выдавать по той же ведомости, что и пенсию?

— Да. Всего одноразовую выплату получат более двух миллионов человек.

— Как людям отличить, что является их проиндексированной пенсией, а что — одноразовой выплатой?

— Вы, наверное, согласитесь, что каждый человек знает размер своей пенсии. И еще до получения мартовской пенсии фактически посчитал ее новый размер. Пусть даже с небольшими погрешностями. Но ошибиться на 1200 гривен — это слишком. Поэтому, получив пенсию, человек понимает, что ему выплатили.

В любом случае, если у пенсионера возникнут вопросы, он может обратиться в наш контакт-центр. Позвонив по телефону 0−800−503−753, вы сможете получить разъяснения по любому вопросу. Также много информации можно найти на веб-сайте самого Пенсионного фонда http://www.pfu.gov.ua/



Напомним, в этом году, кроме мартовского повышения пенсии, запланированы еще две индексации — в июле и декабре. «ФАКТЫ» рассказывали, сколько будут получать пенсионеры к концу 2019 года.

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