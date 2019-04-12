Запрос в Google «как избавиться от трупа» позволил раскрыть жуткое убийство в Николаеве (фото)

Происшествия

В первых числах апреля 2019 года на свалке твердых бытовых отходов в селе Весеннее Николаевской области бомжи обнаружили человеческие ноги. О страшной находке сообщили в полицию.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила водителя мусоровоза и грузчика, которые привезли и вывалили мусор в этом месте. Коммунальщики утверждали, что при загрузке в этот день из более сотни контейнеров ничего подозрительного не заметили. Других частей расчлененного тела, кроме ног, на свалке не нашли.

При расследовании этого случая полицейские обратили внимание на заявление, поданное в Центральный отдел полиции Николаева неким Александром С. О том, что 31 марта из дому ушла якобы на выборы его 55-летняя мать и пропала без вести.

Сыщики наведалась в квартиру женщины — там царил хаос. Накануне здесь явно что-то искали.

Как сообщил николаевский журналист Владимир Зацеркляный, оперативники допросили 34-летнего сына пропавшей, гражданина РФ, который, как оказалось, недавно приехал из России, где работал в сфере IT.

Среди предъявленных Александром документов было и водительское удостоверение, в котором лежал договор на аренду автомобиля КIА у частного предпринимателя. Этот договор и стал ниточкой, которая помогла раскрыть преступление.

Хозяин автомобиля подтвердил, что недавно сдавал КIА в аренду Александру С. Предприниматель сообщил, что в салоне машины установлен GPS-трекер, и дал согласие на проверку компьютера, на который шла запись с навигатора. Полицейские отследили маршрут автомобиля и выяснили, что 31 марта, в день исчезновения женщины, на КIА ездили на окраину Николаева — полуостров Аляуды, где на берегу Ингула была длительная стоянка. Там полицейские обнаружили окровавленную одежду (как потом оказалось — убитой женщины). На место вызвали водолазов ГСЧС, которые в 40 метрах от берега обнаружили пластмассовую бочку. В ней оказались… голова, туловище и руки погибшей.

Прижатый уликами сын погибшей вскоре дал признательные показания.

Подозреваемый Александр С.

Как оказалось, у Александра в России были крупные долги. Он попросил денег у матери, но та ему отказала. 31 марта между ними вспыхнула ссора, и сын несколько раз ударил мать топором. Ночью перенес ее тело в подвал. На следующий день купил пластмассовую бочку. Ночью расчленил тело матери и сложил в бочку. Ноги не поместились, поэтому выбросил их в мусорный контейнер. А бочку отвез на арендованной машине и утопил в реке в районе Аляуды.

В квартире матери сын нашел 400 евро, 1300 долларов и более 40 тысяч гривен, которыми планировал погасить долги.

Утром 2 апреля Александр явился в отдел полиции Центрального района и заявил, что его мать «ушла на выборы» и пропала без вести.

Но, как оказалось, он допустил оплошность: сам будучи айтишником, не удалил из памяти компьютера поисковый запрос в Google «как избавиться от трупа». И эта запись теперь станет важной уликой на предстоящем суде.

На время следствия Центральный суд арестовал подозреваемого на два месяца без возможности внесения залога. По статье 115 «Умышленное убийство» ему грозит пожизненное заключение.

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