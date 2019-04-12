Эмоциональная премьера от «Антитела»: музыканты выпустили разрывающий клип (видео)

Шоу-бизнес

Известная украинская группа «Антитела», представившая ранее клип «Вірила», порадовала поклонников сразу двумя премьерами. 12 апреля музыканты презентовали новый альбом под названием Hello и эмоциальный клип на одноименную песню.

Это шестой альбом группы «Антитела», отпраздновавшей свое десятилетие. В пластинку вошло десять композиций, среди которых уже знакомые слушателям треки TDME, «Лови момент», Lego и «Вірила».

«Песня Hello — это титульная работа с альбома, над которой мы очень долго работали. Более 30 вариантов возведения и мастеринга, Тарас Тополя четыре раза переписывал текст, чтобы максимально передать ту эмоцию и тот посыл, какие — здесь акцентируем — вся наша команда считала важными», — говорится на странице группы в Facebook.

По сюжету главный герой возвращается на планету Земля после ядерного апокалипсиса, чтобы проверить, пригодна ли земля для жизни. Его сыграл фронтмен группы Detach Алексей Веренчик, который также выступил режиссером видео. В клипе использовались натурные съемки, а также много компьютерной графики. Снимали видео около 14 часов. В одном из эпизодов едва не утопили дорогую камеру. Реквизит для видео собирали буквально по нитке — машину нашли на свалке, а рояль купили на одном из сайтов частных объявлений.

В комментариях под видео первые слушатели отмечают глубокий смысл и эмоциональность работы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что что в новом клипе «Удары» группы «НеАнгелы» участница коллектива Виктория сбежала со свадьбы в слезах.

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