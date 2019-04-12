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Вика из «НеАнгелов» сбежала со свадьбы (видео)
Популярная украинская группа «НеАнгелы», солистки которой Вика и Слава похвастались роскошными фигурами и рассказали о своих секретах красоты, представили новый клип «Удары». В ролике брюнетка Вика, которая приняла предложение руки и сердца от своего любимого, в наряде невесты в слезах сбегает со свадьбы. Далее артистки появляются в дерзких нарядах, много танцуют и просто отрываются на площадке.
Вика и Слава утверждают, что во время съемок исполняли не заученные хореографические движения, а воспроизводили «честные, откровенные, настоящие чувства и переживания, воссозданные в танце».
Своей новой работой «НеАнгелы» призывают «танцевать, петь, отрываться, доверять своей интуиции и чувствам», а также «в любой непонятной ситуации создавать свое настроение самостоятельно».
Ролик уже собрал чуть почти 400 тысяч просмотров на YouTube. Поклонники позитивно оценили новинку «НеАнгелов» и засыпали их комплиментами.
«ФАКТЫ» также писали о том, что поборовшая рак украинская певица Евгения Власова вернулась в шоу-бизнес с новой песней.
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