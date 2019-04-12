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Тимошенко раскритиковала Зеленского после скандального эфира на канале "1+1" (видео)
Лидер политической силы «Батьківщина» Юлия Тимошенко прокомментировала «телефонные дебаты» между кандидатами в президенты, во время которых Зеленский грубо разговаривал с действующим президентом и бросил трубку, не закончив разговор. Видеообращение Тимошенко опубликовала в Facebook.
«Меня трудно заподозрить в симпатиях к кому из двух кандидатов, но это именно тот случай, когда я должна высказаться», — заявила Тимошенко.
По словам политика, какой бы жестокой и безжалостной ни была политическая борьба, нужно помнить об определенных моральных «маркерах», за которые нельзя заступать. «Я увидела разрушение статуса должности Президента, — сказала Тимошенко. — Увидела унижение украинского государства».
«Выборы пройдут, а нам вместе жить в одной стране. Останемся людьми. Это самое малое, что мы можем сделать для Украины», — отметила Тимошенко. И посоветовала действующему президенту не становиться частью шоу и защитить статус президента, а Зеленскому — «хранить достоинство и честь этой должности».
«Не нужно в борьбе за пост президента уничтожать честь и достоинство президентского статуса», — обратилась она к Зеленскому.
Также она сообщила, что увидела по лицу Порошенко, какой он стресс получил, когда Зеленский «практически в лицо бросил ему трубку».
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