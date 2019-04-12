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БТР наехал на легковушку в Ровенской области (видео)
В городе Здолбунове Ровенской области случилось неординарное ДТП: вечером 11 апреля на трассе столкнулись бронетранспортер, принадлежащий местной воинской части, и легковой автомобиль. Бронированная машина при столкновении буквально раздавила капот легкового авто. При аварии чудом обошлось без пострадавших.
В полиции Ровенской области пришли к выводу, что ДТП случилось из-за отказавших тормозов у БТРа. Легковой автомобиль был на еврономерах и к восстановлению вряд ли пригоден.
В оперативном командовании «Запад» подтвердили, что пострадавших в ДТП не было, а на «встречке» военная машина оказалась из-за отказавших тормозов. Бронетранспортер ехал по городу в колонне военной техники.
«На перекрестке улиц Коперника и Школьная отказали тормоза. Чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался впереди, и наезда на женщину с ребенком в коляске, водитель бронетранспортера применил ручной тормоз и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с гражданским автомобилем», — рассказали представители командования.
Напомним, в марте 2019 года похожий случай был в Киеве: БТР с неисправными тормозами повредил машину военной инспекции, а в Кривом Роге военный грузовик вылетел с трассы, оказался в кювете и столкнулся с деревом.
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