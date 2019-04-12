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Что будет с курсом гривни и нашими сбережениями, если президентом станет Зеленский

До второго тура выборов главы государства остаются считаные дни, и напряжение в обществе нарастает. Ведь украинцев волнуют не только политические, но и экономические перспективы страны под управлением нового президента. В предыдущей статье эксперт дал прогноз финансово-экономического развития Украины в случае переизбрания Петра Порошенко. Но гораздо интереснее узнать, чего нам ждать в случае прихода к власти Владимира Зеленского. На вопросы «ФАКТОВ» отвечает управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— Что будет с курсом гривни в случае избрания президентом Владимира Зеленского?

— Ввиду того, что все должностные лица и в Национальном банке Украины, и в структурах Кабинета министров, оказывающих непосредственное влияние на курс гривни, останутся на своих местах, в первое время после выборов мы не увидим каких-то резких скачков курса. Более того, скорее всего, курс останется стабильным, поскольку при смене лидера страны чиновники уже вряд ли рискнут проводить манипуляции с курсом так, как это делалось ранее, опасаясь потерять должности раньше времени. У некоторых влиятельных чиновников есть обоснованные опасения возобновления уголовных дел, что является очень серьезной мотивацией для того, чтобы выполнять свои функциональные обязанности добросовестно, обеспечивая стабильность курса гривни, как того требует 99-я статья Конституции Украины. Это что касается кратковременной перспективы.

В долгосрочной же нет никаких сомнений в полной смене руководства Кабмина и НБУ. При этом замена ключевых государственных чиновников, формирующих монетарную политику, также не приведет к резким колебаниям курса. В долгосрочной перспективе, даже если риторика и озвученные мечты лидера первого тура воплотятся в реальность и мы увидим значительное увеличение иностранных инвестиций, курс также будет оставаться стабильным и нет оснований ожидать укрепления гривни, поскольку это не будет на пользу экономике.

— Есть ли в команде Зеленского специалисты, способные управлять финансовой системой страны? Каким требованиям должны отвечать такие люди?

— Как мы видим, финансовой системой страны способен управлять кто угодно. Сразу после победы Революции достоинства новые люди так взялись за управление, что курс гривни упал до 40 гривен за доллар, после чего они спохватились и сократили фактическое разграбление страны через искусственную девальвацию, путем безосновательного рефинансирования коммерческих банков и покупки валюты на полученные от НБУ средства.

Это «управление» привело к множеству уголовных дел, но ни одно пока не доведено до логического завершения. В объявленной команде Зеленского я могу отметить только Айвараса Абрамавичуса как опытного и успешного финансиста, который работал в Кабинете министров при действующем президенте, ярко заявил о своем нежелании мириться с коррупцией и ушел в отставку.

Что касается требований к таким людям, то я хочу отметить: мало иметь модное лондонское образование и опыт работы в крупных иностранных финансовых компаниях или банках. Мы уже имели примеры откровенных коррупционеров именно с подобным опытом. Кроме хорошего финансового образования, успешного опыта в финансовых коммерческих структурах и выполненных проектов в финансовой сфере страны, необходимо иметь способность работать в команде. Только успешная командная работа государственных финансовых институтов может привести к положительным изменениям в финансовой сфере. Для этого нужна соответствующая мотивация на такую работу, а не на собственное обогащение и перенаправление финансовых потоков.

— Как вы считаете, в финансовой и экономической политике команда Зеленского будет ориентироваться на Запад или на Восток? И какие это может иметь последствия?

— Насколько я могу судить по тому, что уже сделано, команда Зеленского будет в дальнейшем консолидировать запад и восток нашей страны, а в своей политике, конечно, ориентироваться на Запад, если под Западом понимать правовые основы государства. Такой вывод можно сделать по прозрачности, открытости предвыборной кампании, прямом вовлечении в нее самих избирателей — от написания президентской программы до обсуждения вопросов действующему президенту на предстоящих дебатах. В этом и состоят принципы демократии, которые у нас присутствуют в риторике многих политиков, но на деле их применил самым широким образом именно Зеленский, чем и добился успеха, для многих неожиданного.

— Как МВФ и Всемирный банк могут отреагировать на нового президента Зеленского?

— МВФ и Всемирный банк будут работать с любым законно избранным президентом, не выражая по этому поводу никаких эмоций. Они просто продолжат свою работу, будут адекватно и профессионально реагировать на проводимую новым главой государства политику.

— Будет ли в этом случае смена руководителя НБУ?

— Для смены руководства НБУ необходимо согласование Верховной Рады, а у Зеленского нет никакой поддержки в нынешнем парламенте. Поэтому я не считаю, что он будет принимать поспешные меры со сменой нынешнего главы НБУ. Тем более что Яков Смолий фактически обеспечивает стабильность гривни на протяжении всего периода пребывания в этой должности, хотя активной работы по реформированию банковской системы, повышению ее надежности и эффективности не наблюдается.

— Изменится ли инвестиционный климат и останется ли желание вкладывать деньги в нашу страну со стороны западных инвесторов в случае избрания Зеленского?

— Я бы не сказал, что желание западных инвесторов вкладывать в нашу страну деньги есть сейчас, судя по объемам инвестирования, которое намного меньше, чем перечисления заробитчан своим семьям. Между тем эти перечисления сегодня поддерживают и курс гривни, и всю экономику гораздо больше, чем все международные кредиторы и инвесторы вместе взятые. Для того чтобы у представителей частного зарубежного капитала появилось желание вкладывать деньги в Украину, весь мир должен увидеть конкретные действия от президента Зеленского, направленные на разрушение существующих коррупционных схем, — с конкретными шагами по решению хотя бы самых громких коррупционных скандалов.

Восстановление инвестиционного климата — не быстро реализуемая задача, и она требует комплексных действий. Сразу после выборов инвестиционный климат не улучшится кардинально, хотя позитивные ожидания будут. Но я повторю, что эти позитивные ожидания нужно подкреплять конкретными профессиональными действиями.

— Какие последействия для финансовой системы страны и миллионов граждан может иметь непрофессиональная работа государственных финансистов из гипотетической команды Зеленского?

— Непрофессиональная работа людей, занимающих ключевые государственные должности, всегда имеет негативные последствия для всего общества. Но в последние два президентских периода мы наблюдали не просто непрофессиональную работу госчиновников, а преступников, которые не понесли заслуженного наказания. Мы имеем только заочное осуждение президента-беглеца, без объяснения обществу судьбы вывезенных на глазах у всего мира миллиардов долларов наличными и украденных ценностей искусства. Поэтому речь в данном случае должна идти о желании создавать команду профессионалов. Если это желание действительно является, что называется, политической волей, то, скорее всего, эффективная команда будет сформирована.

— Изменятся ли в случае непрофессиональной работы новой команды финансово-экономические отношения Украины с европейскими и американскими партнерами?

— В случае невыполнения финансовых обязательств перед кредиторами, безусловно, отношение к Украине американских и европейских партнеров изменится в худшую сторону. Это может привести к экономическому коллапсу, потому что при существующем высоком уровне коррупции, теневой экономики и обеднении населения международные обязательства обслуживаются качественно.

— Возможна ли реприватизация «Приватбанка»? Если да, то какие есть риски для миллионов клиентов?

— «Приватбанк» является самым успешным коммерческим банком Украины, который внес колоссальный вклад в развитие украинской экономики своей высокопрофессиональной работой, что отмечено крупнейшими рейтинговыми агентствами мира и лучшими мировыми аудиторскими компаниями. И это ни у кого не вызывает сомнений.

Предполагаю, что при победе Зеленского на президентских выборах не будет ставиться вопрос о возврате «Приватбанка» прежним владельцам, fakty.ua/302 016 несмотря на нарушения, с которыми эта национализация была произведена. Однако нельзя исключать, что акционеры банка будут бороться за свои права в украинских и международных судах.

Если же я ошибаюсь и реприватизация произойдет, то ожидать негативных последствий для клиентов банка абсолютно нелогично, так как успешным этот банк стал, находясь в частных руках.

— Стоит ли простым людям ожидать каких-то финансовых и экономических изменений в худшую или лучшую сторону в случае избрания Зеленского?

— Большинство избирателей проголосовали за Зеленского именно потому, что ожидают существенных улучшений в экономическом и финансовом плане. А еще — прекращения войны на востоке, которая превратилась в затяжной, замороженный конфликт, без какой-либо понятной государственной стратегии его завершения.

Я лично вижу основания рассчитывать на кардинальные улучшения, потому что впервые в истории независимой Украины мы видим кандидата в президенты, который прозрачным образом заработал деньги, стопроцентную узнаваемость и популярность собственным талантом, создавая продукты и проекты в сфере юмора и шоу-бизнеса, продвигающие главные человеческие ценности, при этом жестоко высмеивая глупость, жадность и коррупцию. Его талант не вызывает ни у кого сомнений, даже у яростных врагов. Но главным его талантом, я считаю не юмор и артистизм, а талант менеджера, способного объединять вокруг себя профессионалов. Этот талант в полной мере проявился в предвыборной кампании, являющейся политическим проектом, фактически объединившим и консолидировавшим общество.

В течение всего периода независимости мы наблюдали, что политики пытались разъединять Украину по известному принципу: разделяй и властвуй. Не исключение и это предвыборное время со старыми и приевшимися уже попытками разъединять общество с помощью, например, языкового закона. Но эти старые политтехнологии уже не действуют на наше общество, и мы впервые в истории наблюдаем самый высокий уровень консолидации людей практически во всех регионах Украины, что в настоящее время является самым ценным для решения и экономических, и политических вопросов.

Мне сложно представить, как можно поменять настоящую любовь миллионов людей, честное имя и высокую репутацию, при этом будучи обеспеченным человеком, на еще больше денег, но за счет презрения людей и потери репутации, как это имело место с предыдущими «лидерами нации». Хотя пока ни у одного президента перед выборами не было ни безупречной репутации, ни популярности, заработанной собственным талантом, — считает Евгений Невмержицкий.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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