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Под Одессой бандиты в масках ворвались в дом, связали хозяйку и вынесли сбережения (фото)
Правоохранители задержали участников разбойного нападения на дом жительницы Тарутинского района Одесской области. Как сообщили в полиции, группа злоумышленников в масках ворвалась в дом 58-летней женщины посреди ночи, повредив окно. Хозяйку связали и, запугав физической расправой и угрозами сжечь жилье, выпытали о тайнике со сбережениями. Забрав охотничье ружье, около 10 тысяч долларов и 2 тысяч гривен, нападавшие скрылись.
Автомобиль, на котором разбойники пытались выехать в соседний район, группа реагирования патрульной полиции обнаружила в 15 километрах от места совершения преступления (на фото в заголовке). Пытаясь скрыться от полицейских, бандиты забежали в лесопосадку и бросились в разные стороны.
Одного из них задержали сразу. В скорости нашли другого — его задержали в Одессе.
Начато уголовное производство по статье «Разбой» (ч. 4 ст. 187) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам — жителям Тарутинского района, 1988 и 1972 года рождения — сообщили о подозрении и избрали им меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются поиски остальных участников банды.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Винницкой области пецназ задержал дерзких бандитов, напавших на частный дом и убивших хозяина.
А 14 мая 2018 года в Киеве полиция провела спецоперацию по задержанию банды, промышлявшей ограблениями элитных особняков во многих регионах Украины. Выяснилось, что в банду входили чемпионы по боям без правил.
Также «ФАКТЫ» сообщали о нападении на семью судьи Деснянского районного суда Киева Наталии Буши и ее мужа адвоката Андрея Буша. Стало известно, как грабители вышли на судью: причиной нападения мог стать мониторинг деклараций потерпевшей.
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