- 17:15 Ломаченко – Кролла: онлайн-трансляция боя за чемпионские пояса WBА и WBО
- 16:58 В сети появился новый острый ролик с Зеленским
- 16:55 Путин — убийца? Игорь Кондратюк задал важный вопрос кандидам в президенты
- 16:52 Моника Беллуччи вышла в свет с молодым бойфрендом
- 16:36 «Мариуполь» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 24-го тура премьер-лиги
- 16:27 Звезда сериала "Сваты", которому недавно отменили запрет на въезд в Украину, снова засветился в Крыму
- 16:08 Порошенко в Берлине встретился с Меркель: о чем говорили
- 15:58 У части украинцев отберут субсидии уже в мае: кого это коснется
- 15:58 Премьер Армении не смог ответить на вопрос "Чей Крым?"
- 15:57 Взрыв под Одессой: в дом бывшего мэра бросили боевую гранату
Взрыв под Одессой: в дом бывшего мэра бросили боевую гранату
В ночь на 12 апреля в городе Рени, на юге Одесской области, прогремел взрыв. «В два часа ночи поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе ее частного домовладения что-то рвануло», — рассказали в полиции.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Следы взрыва правоохранители обнаружили во дворе дома, на расстоянии нескольких метров от забора.
По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5 (относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа с радиусом поражения 20 метров). Найденные на месте происшествия осколки, спусковой рычаг и кольцо с чекой направлены на экспертизу.
По данному факту начато уголовное производство по статье «Хулиганство» УК Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия. В результате взрыва никто не пострадал. Разыскиваются причастные к происшедшему.
Как утверждают местные жители, правоохранители работали у дома экс-мэра Рени Сергея Колевича.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях мощный взрыв прогремел в курортной зоне Одессы. В результате был поврежден автомобиль BMW, который отбросило на трамвайные рельсы. Как выяснилось, взрыв произошел во время испытаний газовой трубы.
А в начале апреля в морском торговом порту «Черноморск» в Одесской области произошел пожар. Несколькими днями ранее в этом же порту взорвалась емкость для хранения зерна.В результате ЧП был травмирован человек, который неподалеку проводил сварочные работы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!