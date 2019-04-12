Происшествия

Взрыв под Одессой: в дом бывшего мэра бросили боевую гранату

В ночь на 12 апреля в городе Рени, на юге Одесской области, прогремел взрыв. «В два часа ночи поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе ее частного домовладения что-то рвануло», — рассказали в полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Следы взрыва правоохранители обнаружили во дворе дома, на расстоянии нескольких метров от забора.

По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5 (относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа с радиусом поражения 20 метров). Найденные на месте происшествия осколки, спусковой рычаг и кольцо с чекой направлены на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по статье «Хулиганство» УК Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия. В результате взрыва никто не пострадал. Разыскиваются причастные к происшедшему.

Как утверждают местные жители, правоохранители работали у дома экс-мэра Рени Сергея Колевича.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях мощный взрыв прогремел в курортной зоне Одессы. В результате был поврежден автомобиль BMW, который отбросило на трамвайные рельсы. Как выяснилось, взрыв произошел во время испытаний газовой трубы.

А в начале апреля в морском торговом порту «Черноморск» в Одесской области произошел пожар. Несколькими днями ранее в этом же порту взорвалась емкость для хранения зерна.В результате ЧП был травмирован человек, который неподалеку проводил сварочные работы.



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