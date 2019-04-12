Украина

Порошенко в Берлине встретился с Меркель: о чем говорили

Германия выделит Украине финансовую помощь, будет способствовать сохранению за Украиной статус транзитера газа в Европу, а сразу после президентских выборов будет организован саммит в Нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) для обсуждения будущего Донбасса. Об этом договорились в Берлине президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

По итогам встречи было объявлено, что немецкое правительство выделит почти 85 млн евро для жителей востока Украины и переселенцев. Финансовая помощь будет направлена на развитие социальной инфраструктуры на востоке Украины и на строительство помещений для внутренне перемещенных лиц.

В ходе переговоров стороны решили, что в самое ближайшее время должен состояться саммит в Нормандском формате. Президент Украины предлагает организовать эту встречу на высшем уровне сразу же после второго тура выборов, чтобы «не терять ни дня, ни часа». На саммит будут вынесены вопросы освобождения заложников с оккупированных территорий и политических узников в России. Также сторонам предстоит вернуться к вопросу о миротворцах ООН на Донбассе и обсудить способы вдохнуть жизнь в Минские договоренности.

Поднимался в ходе переговоров и вопрос о газопроводе «Северный поток-2». Порошенко продолжает настаивать, что этот проект — политический, а Меркель дала понять, что Украина все равно останется транзитером газа в Европу. «Украина должна оставаться транзитной страной», — считает канцлер Германии.

Журналисты после переговоров пытались выяснить у Меркель, почему она ограничилась переговорами с действующим президентом Украины и не приглашала его соперника на выборах. «Мы постоянно находимся в диалоге, и для меня важно сохранить этот диалог», — заявила канцлер.

Напомним, Петр Порошенко и Владимир Зеленский 12 апреля приглашены в Париж. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести встречи с двумя украинскими политиками в Елисейском дворце. Будет обсуждаться судьба «Нормандского формата», инициированного Францией.

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