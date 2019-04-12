В сети появился новый острый ролик с Зеленским (видео)

Политика

После того, как в сети появился ролик с Владимиром Зеленским на дороге и мчащимся наперерез грузовиком, полиция отреагировала молниеносно — было открыто уголовное производство, причем сразу по статье об угрозах государственному или общественному деятелю. Теперь в сети активно распространяется новый ролик, дающий понять, что правоохранители поспешили, и никакой угрозы Зеленскому не было.

Новое видео носит название «С ним все нормально». Авторы ролика демонстрируют Зеленского, переходящего дорогу, затем мимо на скорости проезжает грузовик. Зеленский продолжает следовать по переходу и внезапно оказывается весь усыпан белым порошком. Как и в первом видео, в заключительных кадрах ролика на экране снова появляется дорожка из белого порошка.

Команда Зеленского приписала авторство роликов штабу политического оппонента. Представители команды Порошенко отвергли эти обвинения. А первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко пошла дальше и решила раз и навсегда прояснить: следствие будет по одному конкретному ролику или по всей отснятой видеопродукцией с жесткими сценами. Во втором случае, Геращенко рекомендует обратить внимание на фильм «Слуга народа» со сценами расстрела парламента и похоронами президента.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич объяснил, чем вызван «феномен Зеленского» и описал возможные сценарии после второго тура выборов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter