Политика

"Вы сами все видели": Порошенко не стал комментировать хамство Зеленского

Президент Петр Порошенко, который 12 апреля находится на переговорах в Германии, из Берлина прокомментировал внутриукраинские дела, а именно сорвавшуюся попытку в телеэфире поговорить со своим оппонентом Владимиром Зеленским.

Порошенко вечером 11 апреля пришел в студию телеканала «1+1» и оттуда попытался выйти на связь с Зеленским. Цивилизованного диалога не получилось. Резкими репликами Зеленский дал понять, что не настроен на обсуждение, и повесил трубку.

Уже в Берлине на просьбу поделиться своим мнением о разговоре с Зеленским Порошенко ответил прямо. «Вы действительно считаете, что я должен это комментировать? — обратился он к журналистам. — Те, кто смотрел эту передачу, все сами видели и сами способны сделать выводы».

Продолжая тему украинских выборов, Порошенко обратил внимание, что тренд на поддержку кандидатов «не из системы» — это не первый случай и актуальна такая тенденция не только для Украины, но и для ряда европейских стран. В этом контексте глава государства еще раз подчеркнул важность дебатов перед вторым туром, чтобы избиратели «не покупали кота в мешке» и видели разницу между реальным кандидатом и его виртуальным образом.

Напомним, представители команды Зеленского признали, что диалог 11 апреля трудно назвать толерантной и цивилизованной беседой, но в штабе кандидата уже придумали оправдание. А руководство телеканала «1+1» решило подать в суд на президента.

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