Происшествия

Теперь Бровары: дело Савченко и Рубана опять перебросили новым судьям

Дело Надежды Савченко и Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке теракта, продолжает «путешествовать» по судам. После того как рассматривать дело один за другим отказались суды Славянска, Чернигова и районные суды Киева, дело отправлено в город Бровары Киевской области.

12 апреля заново была выбрана территориальная подсудность для дела. Собранные следствием материалы по Савченко-Рубану поручено передать в Броварской горрайонный суд.

Напомним, Савченко и Рубан были арестованы в марте 2018 года. Народный депутат Савченко подозревается в создании террористической группы, подготовке теракта, захвата власти и покушения на жизнь высших государственных деятелей. Еще один пункт обвинений касается незаконного обращения с оружием.

Рубана подозревают в подготовке теракта и незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Он был задержан на линии разграничения при попытке ввезти партию оружия на подконтрольную Украине территорию.

Дело Савченко-Рубана сначала планировали рассматривать в суде Славянска, затем местом для судебного процесса был выбран Чернигов. После того, как и там судейская коллегия взяла самоотвод, дело отправили в Соломенский районный суд Киева, а затем в Дарницкий районный суд.

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