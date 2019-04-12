Новые тренды в маникюре: креативный дизайн (фото)

Стиль жизни

С каждым днем становится все теплее, весна набирает обороты. Более легкой и яркой становится одежда. А у женщин все привлекательней макияж, прическа и маникюр. Дизайн ногтей в женском образе в последнее время стал не менее важным, чем аксессуары. Чтобы быть в тренде, необходимо постоянно следить за новыми тенденциями. Ведь любая деталь из прошлогодней моды может испортить впечатление. И напротив, трендовые акценты делают образ более свежим, современным. О том, какой маникюр сегодня актуален, «ФАКТАМ» рассказала киевский нейл-стилист, многократный призер международных чемпионатов по ногтевой эстетике, а также судья престижных конкурсов Ксения Жуковская.

— Недавно я вернулась из Болоньи, где проходила масштабная бьюти-выставка, — рассказывает Ксения Жуковская. — В нейл-арте сейчас приветствуется минимализм. Весной будут актуальны нежные цвета. Минимум дизайна — это либо декор в виде полосочек, либо один ноготь выделен акцентом. Популярен френч-маникюр. Причем не только классический. Также актуальны цветной и, в частности, «мраморный» френч.

Очень популярен сейчас «мраморный» френч

— Какие цвета лучше выбрать для каемки?

— Неоновые. Например, желтый с салатовым. В моде — желтые, зеленые, розовые, сиреневые ногти. Ближе к лету станет актуальным насыщенный фиолетовый. Вне сезонной моды красный. Это классика.

Актуальны яркие цвета – в частности, желтый и зеленый

— А как насчет темных оттенков?

— Их тоже можете смело использовать. Синие, коричневые, черные… Все зависит от вашего стиля, от конкретного наряда и, в конце концов, от вашего настроения в данный момент.

— К слову, недавно я брала интервью у всемирно известного фэшн-эксперта Герта ван де Кеукена, который занимается прогнозированием трендов, и он сказал, что темные оттенки в одежде весной и летом смотрятся даже интересней, чем в осенне-зимний сезон.

— Вот видите. Но, конечно, в маникюре, как я уже сказала, весной преобладает светлая палитра. Сегодня в тренде — техника Baby boomer. Это омбре-маникюр в розово-белой палитре оттенков. Суть в мягком переходе от ярко-белого свободного края к лунке ногтя. Изысканный и элегантный, такой дизайн отлично смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях. Главное достоинство — естественность и эффект натуральности. Такой маникюр прекрасно сочетается практически с любым нарядом. Плавный переход и возможность подбора оттенка покрытия максимально близкого к природному цвету ногтей позволяет прибегать к данной технике в тех случаях, когда женщина хочет визуально скорректировать недостатки родных ногтей — поменять форму, длину.

В тренде – техника Baby boomer. Это омбре-маникюр в розово-белой палитре оттенков

— Какое покрытие предпочесть: глянцевое или матовое?

— Матовое красиво, но менее функционально. Оно быстрее теряет вид.

— А какой декор ногтей актуален?

— Декорирование фольгой или стразами. Достаточно выделить на руке один палец. И ни в коем случае не стоит декорировать абсолютно все. Это чересчур.

Декор фольгой смотрится нежно и оригинально

— Читала, что сейчас популярен так называемый аквариумный дизайн ногтей.

— Он будет больше актуален летом. Камушки, блестки и другой декор покрываются в этой технике прозрачным лаком. Раньше покрывали даже сухоцветы, сейчас уже нет.

— Какая форма и длина ногтей сегодня предпочтительна?

— Короткие ногти более удобны. Более длинные смотрятся элегантней — особенно овальной и миндалевидной формы. Квадратная форма хорошо сочетается с короткими ногтями. Но эта форма не идет женщинам с пухлыми ручками. А вот овальная форма идет абсолютно всем. Миндалевидная заостренная форма плохо сочетается с короткой длиной. Такие ногти смотрятся грубо и некрасиво.

— Что сегодня является антитрендом?

— Отсутствие маникюра и неухоженные ногти.

— Говорят, в Европе отдают предпочтение аппаратному маникюру — считается, что он более безопасный.

— В европейских странах делать маникюр может только дипломированный мастер. И у нас важно выбирать мастера грамотного, который учился своему делу и является профессионалом, а не просто любителем. Неопытный и не имеющий представления о закономерностях строения и роста ногтей может травмировать клиента. Выбирая мастера, в первую очередь поинтересуйтесь тем, где он учился, попросите показать фото его работ. Многие нейл-стилисты выставляют их в социальных сетях.

Ксения Жуковская: «Самый эффектный способ ухода за кожей рук – парафинотерапия»

— После холодов кожа рук у многих женщин стала сухой, изможденной. Как быстро привести ее в порядок? У вас есть свои фирменные секреты ухода за руками?

— Я не сторонница средств из категории «бабушкины рецепты». Самый эффективный метод ухода за кожей рук — парафинотерапия. Для укрепления ногтей используйте масла и специальные покрытия, которых сейчас в продаже огромный выбор.

— Какой дизайн ногтей делает женщину моложе, а какой — старше?

— При выборе декора важнее не возраст женщины, а стиль ее жизни. В частности, то, чем она занимается. Если женщина работает в офисе и у нее деловой стиль, скорее всего она предпочтет френч или какой-то другой неброский элегантный маникюр. Представительницы творческих профессий могут себе позволить более смелый креативный дизайн.

— Что бы вы пожелали читательницам «ФАКТОВ»?

— Пусть ваши руки будут всегда красивы и ухожены! Важно правильно выбрать мастера. В этом случае вы сможете довериться ему при выборе цветовой гаммы, дизайна и формы ногтей. Профессионал всегда следит за новинками и трендами, поэтому может всегда предложить клиенту лучшее, а также переубедить женщину, которая выбрала дизайн, не соответствующий модным тенденциям и своему стилю.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» о новых трендах в весеннем маникюре и оригинальных идеях рассказала нейл-стилист из Болгарии Ирен Костова.

Фото из альбома Ксении Жуковской

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