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В Киеве неизвестные демонстративно уничтожили десятки только высаженных деревьев
В Киеве на улице Здолбуновской в Дарницком районе неизвестные по-варварски спилили 55 молодых тополей. Деревья были высажены около пяти лет назад. Тополиная аллея была призвана задерживать пылевые облака и вредные выбросы с расположенной поблизости промзоны (золоотвала ТЭЦ).
Фотографии того, что осталось от тополиной аллеи, опубликовало Управление зеленых насаждений Дарницкого района.
В истории с уничтожением тополей есть еще один немаловажный факт. Срезанные деревья были гибридами тополя пирамидального. Эта разновидность отличается тем, что при цветении не распространяет пух и является щадящим вариантом для городской среды.
В Управлении экологии и природных ресурсов Киева говорят, что разрешения спилить тополя не давали. На место вызван наряд полиции, чтобы зафиксировать уничтожение зеленых насаждений.
Напомним, ранее в Киеве в районе метро «Лесная» неизвестные уничтожили сотни деревьев, несмотря на мораторий на рубки в лесах.
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