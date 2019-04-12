Мир

В России проходит ликвидация компании «СП Конкорд», владеет которой соратник президента Путина Евгений Пригожин, известный как «повар Путина».

Фирма занималась поставками питания в школы и детские сады и попала в скандал в прошлом году.

Как сообщали российские СМИ, в конце прошлого года в московских школах и детских садах произошло массовое отравление. По данным Роспотребнадзора, причиной мог стать творог липецкого предприятия «Чаплыгинмолоко», который «Конкорд» заказывал через посредников. Сразу несколько столичных учебных заведений подали иски к компании «Московский школьник». Сумма требований составила более 2 миллионов рублей.

Несмотря на скандал с вспышкой дизентерии, компании, связанные с Пригожиным, по данным госзакупок, продолжают получать многомиллиардные контракты на поставку питания в детские учреждения и больницы.

Напомним, Евгений Пригожин сколотил состояние, занимаясь ресторанным бизнесом. Близость к президенту Путину позволила ему получить выгодный контракт на организацию детского питания в школах и детских садах Москвы и ряда других российских городов.

Кроме этого, Пригожин контролирует частную военную компанию ЧВК «Вагнер», тысячи наемников которой убивали на Донбассе и в Сирии. С помощью наемников «повар Путина» добывает теперь нефть, золото, алмазы в Африке, попутно решая внешнеполитические вопросы, которые ставит перед ним Кремль.

Как сообщали «ФАКТЫ», Евгений Пригожин находится в санкционном списке США. Его связывают не только с ЧВК, но и с так называемой «фабрикой троллей» — российской компанией «Агентство интернет-исследований», которая активно занимается распространением фейков в СМИ и соцсетях.

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