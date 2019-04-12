Политика

Стало известно, о чем Порошенко договорился с Макроном (видео)

Принести мир на Донбасс призваны переговоры в Нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия). Саммит Нормандской четверки планируется созвать во Франции сразу после завершения выборов в Украине. Об этом рассказал президент Петр Порошенко по итогам переговоров в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Порошенко в интервью телеканалу «Интер» уточнил, что объявить «пасхальное» перемирие на Донбассе планируется уже 18 апреля, если удастся получить ответ от России по поводу этой инициативы.

Условия для стабильного прекращения огня планируется закрепить в ходе переговоров Нормандской четверки. На саммит будут вынесены вопросы о гарантиях поддержания мира: выведении тяжелого вооружения и военной техники, появлении миротворцев на границе Украины и России.

Напомним, 12 апреля перед переговорами в Париже Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и также обсудил будущее Нормандского формата переговоров по Донбассу.

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