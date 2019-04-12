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В Тюмени идет облава на террористов "Исламского государства": СМИ сообщают о взрывах и выстрелах (фото, видео)
В российской Тюмени ФСБ РФ объявила контртеррористическую операцию для поимки террористов «Исламского государства». В город прибыл спецназ, военная техника.
Один из районов оцеплен, там загорелся жилой дом. В пылающем здании находятся люди.
В районе, где ищут террористов ИГ, слышны звуки взрывов и выстрелов. Было объявлено, что якобы разыскиваемые забаррикадировались в особняке. В районе пропала мобильная связь и освещение. Об этом сообщает Telegram-канал «Лентач».
Спецназовцы, прибыв к интересующему их дому, потребовали от жителей соседних зданий покинуть жилье. Утверждается, что разыскиваемые ФСБ лица якобы планировали совершить теракт в городе.
Напомним, ранее в России случился взрыв на территории Военно-космической академии в Санкт-Петербурге.
В 2018 году ФСБ утверждала, что террористы «Исламского государства» готовили серию взрывов в Москве, но теракты якобы удалось предотвратить.
Фото 72.ru
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.