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Мир

В Тюмени идет облава на террористов "Исламского государства": СМИ сообщают о взрывах и выстрелах (фото, видео)

22:47 12 апреля 2019 430
тюмень
Инф. «ФАКТОВ»

В российской Тюмени ФСБ РФ объявила контртеррористическую операцию для поимки террористов «Исламского государства». В город прибыл спецназ, военная техника.

Один из районов оцеплен, там загорелся жилой дом. В пылающем здании находятся люди.

скрин

В районе, где ищут террористов ИГ, слышны звуки взрывов и выстрелов. Было объявлено, что якобы разыскиваемые забаррикадировались в особняке. В районе пропала мобильная связь и освещение. Об этом сообщает Telegram-канал «Лентач».

тюмень

Спецназовцы, прибыв к интересующему их дому, потребовали от жителей соседних зданий покинуть жилье. Утверждается, что разыскиваемые ФСБ лица якобы планировали совершить теракт в городе.

тюмень

Напомним, ранее в России случился взрыв на территории Военно-космической академии в Санкт-Петербурге.

В 2018 году ФСБ утверждала, что террористы «Исламского государства» готовили серию взрывов в Москве, но теракты якобы удалось предотвратить.

Фото 72.ru

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