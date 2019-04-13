Представлены официальный трейлер и название новой серии "Звездных войн" (видео)

Шоу-бизнес

В пятницу, 12 апреля, в Чикаго состоялось мероприятие Star Wars Celebration, посвященной легендарной фантастической саге «Звездные войны». Создатели нового эпизода — девятого по счету — объявили, наконец, его название. Картина будет называться Star Wars: The Rise of Skywalker, что можно перевести как «Звездные войны: Восхождение Скайуокера».

Была также показан первый официальный трейлер.

Мировая премьера фильма запланирована на 19 декабря 2019 года. Снял «Восхождение Скайуокера» режиссер Джей Джей Абрамс. В его послужном списке уже есть один эпизод саги — «Звездные войны: Пробуждение силы». Фильм вышел в прокат в декабре 2015 года и собрал 2 миллиарда 68 миллионов долларов. Он занимает третье место в списке самых кассовых картин в истории.

Действие девятого эпизода происходит спустя год после событий, показанных в фильме «Звездные войны: Последние джедаи». Зрители снова увидят легендарных актеров, которые снимались еще в трех первых частях саги — Кэрри Фишер и Марка Хэмилла. Это стало неожиданным и приятным сюрпризом для истинных поклонников «Звездных войн».

Напомним, Фишер, игравшая принцессу Лею, скоропостижно скончалась 27 декабря 2016 года в возрасте 60 лет. Создатели саги не раз уверяли, что в девятом эпизоде ее не будет. Они не станут использовать ни ранее отснятые эпизоды с участием актрисы, которые не вошли в уже вышедшие в прокат части, ни ее компьютерное изображение. Однако, Абрамс, похоже передумал.

Также он изменил свое мнение и относительно участия Хэмилла, который сыграл Люка Скайуокера. В «Последних джедаях» этот персонаж погиб. И Марк в эксклюзивном интервью, опубликованном в «ФАКТАХ» в 2018 году, заявил, что в следующей части его не будет.

В «Восхождении Скайуокера» также задействованы и другие актеры, которые снимались в «Пробуждении силы» и «Последних джедаях» — Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Адам Драйвер, Оскар Айзек.

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