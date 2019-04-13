- 8:48 Ломаченко – Кролла: полное видео боя
- 8:40 Известный писатель прекратил сотрудничество с "1+1" в знак протеста против политики телеканала
- 8:23 Хочу боя с Майки Гарсией, – Ломаченко
- 8:21 Бессонницу может спровоцировать генетическая поломка: недуг поражает только взрослых
- 8:18 Ломаченко — Кролла: видео нокаута
- 7:59 В Тюмени в ходе масштабной спецоперации ликвидированы два боевика "Исламского государства"
- 7:47 Секс и ложь на проекте: самые яркие моменты шестого выпуска «Холостяка»
- 7:43 Ломаченко – Кролла: украинец нокаутировал соперника в четвертом раунде и защитил чемпионские пояса WBA и WBO
- 7:24 В Киеве и Днепре одновременно "заминировали" все супермаркеты "Ашан"
- 7:07 «Мариуполь» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 24-го тура премьер-лиги
В Киеве и Днепре одновременно "заминировали" все супермаркеты "Ашан" (фото, видео)
В ночь на 13 апреля в Киеве и Днепре взрывотехники искали в супермаркетах «Ашан» взрывное устройство. Накануне вечером неизвестный сообщил о заминировании и готовящемся взрыве в супермаркетах.
Правоохранители еще год назад отметили, что псевдоминеры сменили тактику: теперь большинство предупреждений о «минировании» поступает не по телефону, а посредством электронной почты. В случае с «Ашаном» письмо-предупреждение также пришло на электронный адрес компании и было передано в полицию.
Патрульные провели эвакуацию персонала и посетителей торговых центров. Как сообщает Информатор, в Киеве на момент поступления угрозы магазины «Ашан» уже были закрыты. Взрывотехническая служба могла без помех заняться проверкой зданий.
В Днепре поступил сигнал о «заминировании» супермаркета в торговом центре «Дафи». Кроме «Ашана», эвакуировали и всех находящихся в торговом центре, в том числе зрителей из расположенного в ТЦ кинотеатра.
Также была проведена эвакуация из торгового центра «Караван».
В ходе проверки подозрительных предметов не обнаружено.
Напомним, любимыми объектами у телефонных «минеров» являются места массового скопления людей: станции метро, железнодорожные и автовокзалы, торговые центры.
Фото dp.informator.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...