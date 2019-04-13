Происшествия

В Киеве и Днепре одновременно "заминировали" все супермаркеты "Ашан" (фото, видео)

В ночь на 13 апреля в Киеве и Днепре взрывотехники искали в супермаркетах «Ашан» взрывное устройство. Накануне вечером неизвестный сообщил о заминировании и готовящемся взрыве в супермаркетах.

Правоохранители еще год назад отметили, что псевдоминеры сменили тактику: теперь большинство предупреждений о «минировании» поступает не по телефону, а посредством электронной почты. В случае с «Ашаном» письмо-предупреждение также пришло на электронный адрес компании и было передано в полицию.

Патрульные провели эвакуацию персонала и посетителей торговых центров. Как сообщает Информатор, в Киеве на момент поступления угрозы магазины «Ашан» уже были закрыты. Взрывотехническая служба могла без помех заняться проверкой зданий.

В Днепре поступил сигнал о «заминировании» супермаркета в торговом центре «Дафи». Кроме «Ашана», эвакуировали и всех находящихся в торговом центре, в том числе зрителей из расположенного в ТЦ кинотеатра.

Также была проведена эвакуация из торгового центра «Караван».

В ходе проверки подозрительных предметов не обнаружено.

Напомним, любимыми объектами у телефонных «минеров» являются места массового скопления людей: станции метро, железнодорожные и автовокзалы, торговые центры.

Фото dp.informator.ua

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