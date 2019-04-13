Ресторан в центре Днепра оккупировали змеи: пришлось вмешаться ГСЧС (фото)

Происшествия

В Днепре популярный ресторан на Сичеславской набережной облюбовали змеи. Администрации заведения пришлось вызвать спасателей. На открытой площадке ресторана и рядом с ней ползали 18 пресмыкающихся.

Аварийно-спасательный отряд, прибывший к ресторану, выловил змей с помощью специального инструмента. Всех пресмыкающихся вывезли за пределы города. Попутно спасатели провели работу с населением и рассказали, как действовать при обнаружении пресмыкающихся в городе.

Весной жители Днепра часто сталкиваются со змеями в районе Воронцовского пляжа и в парках. Специалисты предостерегают, что в жаркие дни яд змеи становится более токсичным. Что касается первой помощи при укусе, то врачи категорически против популярных методов с накладыванием жгута и прижиганием места укуса, а также рекомендуют не пытаться нейтрализовать яд алкоголем.

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