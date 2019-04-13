Происшествия

В Днепропетровской области на полицейских напали с ножом и молотком: четыре человека ранены (фото)

В городе Каменское Днепропетровской области четверо полицейских были избиты молотком. Случилось это, когда наряд полиции прибыл на вызов о бытовом конфликте.

Полицию попросили приехать и задержать неадекватного жителя Каменского — разбуянившись, он избил гаечным ключом мужчину и женщину. Увидев полицию, дебошир напал на правоохранителей с ножом и молотком. При задержании неадеквата четверо полицейских получили травмы.

Чтобы утихомирить буйного мужчину, один из полицейских применил табельное оружие. Хулиган задержан. Его нож и молоток изъяты как вещественные доказательства. Расследуется дело о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 348 Уголовного кодекса).

Напомним, ранее в Калуше полицейский при задержании хулигана был ранен ножом в лицо, а в Киеве вор, пытаясь сбежать, натравил на полицейских собаку.

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