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В Днепропетровской области на полицейских напали с ножом и молотком: четыре человека ранены (фото)
В городе Каменское Днепропетровской области четверо полицейских были избиты молотком. Случилось это, когда наряд полиции прибыл на вызов о бытовом конфликте.
Полицию попросили приехать и задержать неадекватного жителя Каменского — разбуянившись, он избил гаечным ключом мужчину и женщину. Увидев полицию, дебошир напал на правоохранителей с ножом и молотком. При задержании неадеквата четверо полицейских получили травмы.
Чтобы утихомирить буйного мужчину, один из полицейских применил табельное оружие. Хулиган задержан. Его нож и молоток изъяты как вещественные доказательства. Расследуется дело о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 348 Уголовного кодекса).
Напомним, ранее в Калуше полицейский при задержании хулигана был ранен ножом в лицо, а в Киеве вор, пытаясь сбежать, натравил на полицейских собаку.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!