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Арестован заочно: в России преследуют кандидата в президенты Украины
В Москве решили заочно арестовать украинского политика Анатолия Гриценко, бывшего претендента на президентский пост и экс-министра обороны.
Дело против Гриценко в России возбудили за телевыступления двух- и пятилетней давности. Учитывая, что в своих спичах Гриценко упоминал РФ, российские следователи обвинили политика в публичных призывах к террористической деятельности.
Гриценко признает, что новое решение РФ теоретически может усложнить ему зарубежные поездки. Но, скорее всего, никаких серьезных последствий судебный вердикт не повлечет. «Даже когда объявляется розыск через Интерпол, в Интерполе есть структуры, которые анализируют, и если видят политическую окраску (заявки на розыск), то изымают из розыска. Мы это все переживем», — заявил политик Укринформу.
По словам Гриценко, истинная цель кремлевских манипуляций с судами и заочными арестами состоит в стремлении подчинить украинских политиков: «Чтобы украинская политика была слабой и украинские политики были слабыми, чтобы ползали на коленях и ездили к ним (к российскому руководству) за консультациями».
Напомним, летом 2017 года, комментируя теракт в центре Киева и гибель офицера разведки Максима Шаповала, Гриценко заявил, что за каждым взрывом в Киеве или Мариуполе должны следовать два аналогичных случая в Таганроге или Москве.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?