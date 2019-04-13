Арестован заочно: в России преследуют кандидата в президенты Украины

Политика

В Москве решили заочно арестовать украинского политика Анатолия Гриценко, бывшего претендента на президентский пост и экс-министра обороны.

Дело против Гриценко в России возбудили за телевыступления двух- и пятилетней давности. Учитывая, что в своих спичах Гриценко упоминал РФ, российские следователи обвинили политика в публичных призывах к террористической деятельности.

Гриценко признает, что новое решение РФ теоретически может усложнить ему зарубежные поездки. Но, скорее всего, никаких серьезных последствий судебный вердикт не повлечет. «Даже когда объявляется розыск через Интерпол, в Интерполе есть структуры, которые анализируют, и если видят политическую окраску (заявки на розыск), то изымают из розыска. Мы это все переживем», — заявил политик Укринформу.

По словам Гриценко, истинная цель кремлевских манипуляций с судами и заочными арестами состоит в стремлении подчинить украинских политиков: «Чтобы украинская политика была слабой и украинские политики были слабыми, чтобы ползали на коленях и ездили к ним (к российскому руководству) за консультациями».

Напомним, летом 2017 года, комментируя теракт в центре Киева и гибель офицера разведки Максима Шаповала, Гриценко заявил, что за каждым взрывом в Киеве или Мариуполе должны следовать два аналогичных случая в Таганроге или Москве.

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