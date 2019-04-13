26.71 / 26.94 30.08 / 30.47
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Мощный взрыв прогремел на заводе в Лисичанске: есть жертвы (фото)

11:01 13 апреля 2019 40
взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Лисичанске Луганской области прогремел взрыв на желатиновом заводе. Погибла сотрудница предприятия. Спасатели приступили к разбору завалов на месте взрыва.

ЧП случилось около четырех часов утра 13 апреля при запуске оборудования завода. Мощность взрыва была такой, что была снесена фасадная стена здания. Одна из работниц завода оказалась завалена обломками и умерла еще до приезда врачей.

фасад

Местом взрыва стал цех по производству костного клея. Тело погибшей извлечено из-под завалов.

Напомним, в марте 2019 года горел завод пластмасс в Днепре, а в Мариуполе жители наблюдали пожар в районе «Азовстали».

Фото ГСЧС в Луганской области

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины