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Мощный взрыв прогремел на заводе в Лисичанске: есть жертвы (фото)
В городе Лисичанске Луганской области прогремел взрыв на желатиновом заводе. Погибла сотрудница предприятия. Спасатели приступили к разбору завалов на месте взрыва.
ЧП случилось около четырех часов утра 13 апреля при запуске оборудования завода. Мощность взрыва была такой, что была снесена фасадная стена здания. Одна из работниц завода оказалась завалена обломками и умерла еще до приезда врачей.
Местом взрыва стал цех по производству костного клея. Тело погибшей извлечено из-под завалов.
Напомним, в марте 2019 года горел завод пластмасс в Днепре, а в Мариуполе жители наблюдали пожар в районе «Азовстали».
Фото ГСЧС в Луганской области
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