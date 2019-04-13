Спорт

Он – особенный: Ломаченко нанес в 2,5 раза больше ударов, чем Кролла (видео)

Украинец Василий Ломаченко в поединке против Энтони Кроллы, в котором нашему соотечественнику удалось отстоять свои чемпионские пояса WBA и WBO в легком весе, имел подавляющее преимущество над соперником, что подтверждает статистика.

За четыре раунда, которые продолжался поединок, Василий выбросил 249 ударов (точность — 27%), в то время как британец — всего 96 (точность — 17%).

«Моя гордость пострадала больше, чем мое тело. Я хотел выжать лучшее из себя, но он просто феноменален. Я понимал где нахожусь, когда удар пришелся мне в верхнюю часть головы, но просто не мог подняться. Я хотел уйти в защиту, но удар поймал меня слишком высоко и лишил чувств. Он очень особенный. Он не пропустил и удара. Он будет доминировать и делать все, что захочет в спорте», — сказал Кролла в интервью Boxing Scene.

Примечательно, что после боя Ломаченко зашел в раздевалку к сопернику, поинтересовавшись состоянием того, и поблагодарил Энтони за поединок. Покидал помещение Василий под аплодисменты команды Кроллы.

Поздравил соотечественника и Президент Украины Петр Порошенко. «Фантастическая победа! Поздравляю нашего боксера с удачной защитой чемпионских титулов. Украина гордится тобой, Василий! Вперед, к новым победам!», — написал на своей странице в Twitter действующий глава государства.

Фантастична перемога @VasylLomachenko! Вітаю нашого непереможного боксера із вдалим захистом чемпіонських титулів. Україна пишається тобою, Василю!



Вперед, до нових перемог! pic.twitter.com/yk71hJ4UwL — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 апреля 2019 г.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко сломал руку о голову Кроллы, отправив соперника в нокаут.

Фото Getty Images

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