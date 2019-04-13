- 11:01 Мощный взрыв прогремел на заводе в Лисичанске: есть жертвы
- 10:51 Арестован заочно: в России преследуют кандидата в президенты Украины
- 10:40 Ломаченко сломал руку, отправив Кроллу в нокаут
- 10:30 «Мариуполь» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 24-го тура премьер-лиги
- 10:26 В Днепропетровской области на полицейских напали с ножом и молотком: четыре человека ранены
- 10:06 Судя по сериалам, где я снялась, меня можно назвать актрисой эротических сцен, — Наталка Денисенко
- 9:59 В Украине вводят новую боевую награду — медаль для раненых
- 9:30 Ресторан в центре Днепра оккупировали змеи: пришлось вмешаться ГСЧС
- 9:11 В Тюмени в ходе масштабной спецоперации ликвидированы два боевика "Исламского государства"
- 9:04 В Кривом Роге рецидивиста, пытавшегося изнасиловать 8-летнюю девочку, отпустили на свободу
Ломаченко сломал руку, отправив Кроллу в нокаут (видео)
Победа над Энтони Кроллой, благодаря которой украинец Василий Ломаченко защитил чемпионские титулы WBO и WBA в легком весе, далась украинцу ценой травмы.
Нанося нокаутирующий удар по сопернику, после которого Кролла больше не встал с ринга, Лома сломал правую руку.
WHAT A KNOCKOUT FROM LOMA!!! #LomaCrolla pic.twitter.com/xwJbxMmBDY— Top Rank Boxing (@trboxing) 13 апреля 2019 г.
«Я сломал свою руку, когда нокаутировал его. Знаете, тут ничего хорошего нет. Завтра я поеду в больницу, после чего уже будем принимать решение. Но то, что она сломана, — это 100%. Думаю, потребуется шесть-восемь недель. Посмотрим. Но я уже не могу дождаться своего возвращения», — рассказал боксер в подтрибунном помещении во время флеш-интервью EsNews.
Напомним, что это уже не первая травма, которую Василий получает на ринге. В частности, в победном бою против Хорхе Линареса, в котором наш соотечественник завоевал чемпионский пояс WBA, Ломаченко повредил правое плечо, после чего украинцу в конце мая прошлого года была сделана операция.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко хочет боя с Майки Гарсией для объединения чемпионских титулов в легком весе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...