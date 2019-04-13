Ломаченко сломал руку, отправив Кроллу в нокаут (видео)

Спорт

Победа над Энтони Кроллой, благодаря которой украинец Василий Ломаченко защитил чемпионские титулы WBO и WBA в легком весе, далась украинцу ценой травмы.

Нанося нокаутирующий удар по сопернику, после которого Кролла больше не встал с ринга, Лома сломал правую руку.

«Я сломал свою руку, когда нокаутировал его. Знаете, тут ничего хорошего нет. Завтра я поеду в больницу, после чего уже будем принимать решение. Но то, что она сломана, — это 100%. Думаю, потребуется шесть-восемь недель. Посмотрим. Но я уже не могу дождаться своего возвращения», — рассказал боксер в подтрибунном помещении во время флеш-интервью EsNews.

Напомним, что это уже не первая травма, которую Василий получает на ринге. В частности, в победном бою против Хорхе Линареса, в котором наш соотечественник завоевал чемпионский пояс WBA, Ломаченко повредил правое плечо, после чего украинцу в конце мая прошлого года была сделана операция.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко хочет боя с Майки Гарсией для объединения чемпионских титулов в легком весе.

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